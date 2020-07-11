"Он был одним из лучших": Илон Маск пообщался с семьей выдающегося конструктора Королева

"Я разговаривал с семьей Королёва сегодня. Он был одним из лучших", - написал Маск.
Он также добавил фамилию конструктора на украинском и русском языках: Корольов/Королёв.
I spoke with Korolev’s family today.
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
Внук конструктора Андрей подтвердил российским СМИ факт разговора и рассказал, что их семья пригласила американского бизнесмена в Москву. Маск же, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и побывать на одном из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение.
"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из великих инженеров и выдающихся людей своего времени", - рассказал внук конструктора.
Выдающийся украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Павлович Королёв родился 30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.