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Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель

Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель

Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
NASA установило марсоход Perseverance на носитель Atlas V, приблизив нас к долгожданному моменту запуска аппарата. Он может состояться между 30 июля и 15 августа.

Новый планетоход, созданный по программе Mars 2020, установили на ракету-носитель Atlas V. Долгожданный запуск может состояться в конце июля.

Ранее в космическом ведомстве США надеялись выполнить запуск еще 20 июля, однако его перенесли на 22-е число из-за трудностей, возникших при установке планетохода под обтекатель носителя. Затем последовал новый перенос сроков старта.

В течение ближайших дней в космическом ведомстве надеются начать финальные предполетные испытания ракеты Atlas V. Согласно планам, вывести носитель на стартовый комплекс намерены 28 июля. Первая попытка пуска намечена на 30-е число.

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Mars 2020 — одна из важнейших современных миссий NASA. В рамках нее на Марс доставят планетоход Perseverance, который будет, в частности, проводить исследования поверхности Красной планеты, изучать ее геологические процессы и собирать образцы марсианского грунта.

Ученые надеются, что полученные данные позволят ответить на вопрос об обитаемости Марса в прошлом.

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Все по теме:

Космос, Наука, Марсоход, Марсоход NASA Perseverance, NASA Perseverance.

Автор:

Телеграф
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