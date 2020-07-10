Что же такое "планета икс"? В Гарварде приблизились к ответу

Астрофизики из Гарварда придумали как проверить является ли "планета икс" миниатюрной черной дырой: это можно будет отследить по небольшим световым сигналам, которые будут образовываться после того, как черная дыра будет поглощать окружающие объекты. Подробную статью об этом опубликовал Astrophysical Journal Letters.

Пять лет назад два американских планетолога заявили, что нашли первые следы существования загадочной "планета икс" — это гипотетическая девятая планета Солнечной системы, которая находится на расстоянии как минимум в 100 млрд км от Солнца и похожа по размерам на Нептун или Уран.

На данный момент местоположение предполагаемого космического тела не установлены, исследователям удалось лишь сузить ту зону, где она может находиться, а также найти новые намеки на ее существование.

На этот счет есть несколько версий: некоторые астрофизики допускают, что "планета икс" на самом деле не газовый гигант, не крупная землеподобная планета, а гораздо более необычный объект — так называемая первичная черная дыра. Это такой миниатюрный аналог обычных и сверхмассивных черных дыр, которые по массе сопоставимы не со звездами и галактиками, а с планетами. Предположительно, такие объекты появились еще в первые мгновения существования Вселенной из-за того, что материя была неравномерно распределена по ее пространству.

Обнаружить такой объект сложно, тем не менее, самые чувствительные телескопы на Земле все же могут заметить первичную черную дыру. Одна важная особенность первичной черной дыры — около нее будут возникать миниатюрные вспышки, это происходит после того, как притяжение черной дыры разорвет на части объект диаметром от нескольких сантиметров до нескольких сотен метров. Засечь такие незначительные сигналы сможет только обсерватория LSST, которая расположена в Чили.

По предсказаниям ученых, найти слежу существования черной дыры можно будет в первые три года работы при условии, объект по массе сопоставим с Юпитером или значительно меньше его.