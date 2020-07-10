В космосе обнаружены странные круглые объекты

Астрономы, работающие с австралийским радиотелескопом ASKAP, обнаружили три загадочных объекта. Ещё один подобный объект был найден авторами в архивных данных индийского радиотелескопа GMRT.

Учёные обнаружили во Вселенной загадочные объекты, которые они назвали странными радиокругами. Никто не знает, что это такое.

Открытие описано в препринте научной статьи, опубликованном на сайте arXiv.org.

Это подтверждает, что странные радиокруги (odd radio circles, или ORC) реальны, а не являются плодом ошибки персонала австралийской обсерватории.

"Неизвестно что" имеет округлую форму. При этом три из четырёх объектов по краям ярче, чем в центре – это своего рода кольца или пузыри. Все четыре объекта видны только в радиодиапазоне: в данных оптических, инфракрасных и рентгеновских телескопов они не обнаруживаются.

ORC не похожи ни на какие известные небесные тела, чем и заслужили своё название. Правда, астрономам известно несколько классов круглых объектов, но ни один из них не подходит по тем или иным причинам. Так, планетарные туманности имеют другой спектр. Радиокруги не могут быть и остатками сверхновых: они слишком редко встречаются, и крайне маловероятно, чтобы четыре таких объекта "столпились" на небольшом участке неба.

Видимый диаметр ORC составляет около одной угловой минуты (примерно одна тридцатая часть лунного диска).

Насколько велики эти объекты на самом деле? Это неизвестно, потому что расстояние до них остаётся загадкой. Они могут быть относительно небольшими и располагаться в Млечном Пути или же превосходить размерами целые галактики и находиться очень далеко. В том и другом случае видимый с Земли размер будет одинаковым.

Астрономы всё же склоняются к мысли, что ORC находятся за пределами Млечном Пути. Во-первых, на небесной сфере они находятся вне плоскости Галактики, где расположено подавляющее большинство её звёзд и других объектов. Во-вторых, при взгляде с Земли в центрах двух из четырёх радиокругов оказываются собственные галактики.

Между тем нельзя исключить, что эти галактики не имеют к кругам никакого отношения, а просто случайно оказались на их фоне. Другими словами, мы просто смотрим на эти звёздные системы сквозь радиокруги так же, как можем посмотреть на Солнце сквозь растопыренные пальцы.

Авторы предполагают, что они имеют дело с ударной волной от какого-то космического катаклизма. В качестве возможных примеров называются столкновения нейтронных звёзд, гамма-всплески и быстрые радиовсплески.

Другая гипотеза состоит в том, что перед нами поток вещества, истекающего из галактик.

Между тем ни одно из объяснений не отвечает на все возникшие вопросы, так что учёным ещё предстоит разобраться, что же они обнаружили.

Научная работа авторов направлена для публикации в престижный журнал Nature Astronomy. В настоящий момент её анализируют привлечённые журналом эксперты.