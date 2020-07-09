Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей
Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей
Ломаченко официально начал тренировочный лагерь
Ломаченко официально начал тренировочный лагерь
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июля

Найдены новые доводы против существования "девятой планеты"

Найдены новые доводы против существования "девятой планеты"
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru
С помощью суперкомпьютера ученые смогли провести масштабное моделирование движения и гравитационных взаимодействий не только мелких обособленных транснептуновых объектов, но и соседних массивных планет.

Компьютерное моделирование подтвердило высказанную ранее гипотезу, которая объясняет аномалии в орбитах некоторых транснептуновых объектов не влиянием гипотетической планеты, а их собственной коллективной гравитацией.

Большинство тел Солнечной системы движутся по стабильным и упорядоченным орбитам. Однако небольшая группа далеких транснептуновых объектов выделяется на этом фоне. Их орбиты не испытывают гравитационного влияния самого Нептуна, что делает их "обособленными" от остальной Солнечной системы. Они находятся дальше, чем даже Пояс Койпера, который тянется примерно от орбиты Нептуна до Плутона — на расстоянии от 30 до 55 а.е. (астрономических единиц, равных среднему радиусу орбиты Земли). Их траектории вытянуты, а плоскости орбит наклонены к общей плоскости вращения Солнца и планет.

Самый значительный из этих объектов — Седна, которая сближается с Солнцем не более чем на 76 а.е., а в дальней точке уходит на впечатляющие 937 а.е. — несколько световых минут. Ну а самое известное объяснение аномалии их орбит связывает его с притяжением до сих пор не открытой "девятой планеты" Солнечной системы. Однако найти неуловимую Планету Икс никак не удается, поэтому ученые с не меньшим вниманием рассматривают и другие гипотезы.

Так, в 2018 году Энн-Мари Мэдиган (Ann-Marie Madigan) и ее коллеги показали, что тот же эффект может создаваться коллективной гравитацией множества самих транснептуновых объектов. В своем движении Седна и другие тела время от времени сближаются и взаимодействуют, в результате чего приобретают свои необычные, аномальные орбиты. В новой статье, опубликованной в The Astronomical Journal, Энн-Мари Мэдиган и Александр Здерик (Alexander Zderic) развивают и уточняют эту гипотезу.

Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель

Запустив их виртуальное вращение, вскоре астрономы заметили, что траектории небольших тел действительно меняются и постепенно приходят к тому аномальному виду, который наблюдается в действительности.

Вместе с тем авторы работы отмечают, что для реализации такого сценария общая масса взаимодействующих объектов должна была на первых этапах составлять не менее 20 масс Земли. "Теоретически такое возможно, — говорит Энн-Мари Мэдиган, — но это определенно противоречит общим представлениям". Возможно, новые наблюдения помогут найти если не "девятую планету", то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Планеты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью
03 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
04 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
05 Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Местами дожди и до +28: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь