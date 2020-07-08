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Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
Ученые разгадали новую лунную "загадку"

Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель

Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
20:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pexels.com
Странное, похожее на гель вещество на поверхности Луны нашел китайский луноход "Юйту-2". Теперь ученые определили, что это такое.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что субстанция блестящего темно-зеленого цвета была обнаружена на темной стороне спутника Земли в июле прошлого года. Первым ее заметил Ю Тиани, который работает в команде операторов лунохода. Он заметил вещество на краю ударного кратера и обратил на него внимание ученых миссии. А те в свою очередь изменили маршрут аппарата, чтобы можно было более детально исследовать странную находку.

Только теперь китайские ученые опубликовали свой анализ желеобразного вещества в журнале Earth and Planetary Science Letters. В них команда во главе с Шен Гоу из Китайской академии наук в Пекине указала, что гель был обнаружен в кратере Фон Карман. Это большой ударный кратер, расположенный в южном полушарии Луны на обратной стороне спутника. Он лежит в пределах еще большего кратера под названием Бассейн Южный полюс, глубина которого составляет около 8 километров, а диаметр - 2,5 тысячи километров.

Кусок геля имел размеры 50 на 15 сантиметров. Он напоминал расплавленную брекчию - породу, которая формируется под определенным влиянием. Образцы такой породы привезли на Землю астронавты миссий "Аполлон".

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"Темно-зеленый цвет и блеск, которые было видно на изображениях Pancam, могут быть признаками вероятного содержания стекла", - отметили китайские ученые.

"Стекло в лунном реголите обычно происходит от расплавления пород под влиянием или из-за извержения вулканов", - пояснили они.

Поскольку вулканическая активность в регионе прекратилась три миллиарда лет назад, ученые считают, что эта версия вряд ли может объяснить появление странного зеленого вещества. По их мнению, она образовалась в результате реакции после смешения минералов. Главной составляющей геля был плагиоклаз, который играет роль ключевого компонента коры Земли и Луны. Он также содержит в себе железо-магниевые силикатные минералы, оливин и пироксены.

По словам китайских ученых, гель был смесью веществ из различных источников включая кратер Финсен, расположенный на северо-восток от Фон Кармана. Также в геле есть минерал из кратера Алдер.

Гипотеза происхождения Луны снова под сомнением

Авторы анализа отметили, что кусок больше, чем можно было бы ожидать. Это может означать, что он образовался не там, где его нашли. Вероятно, он формировался в ходе различных событий и был "выброшен" в кратер.

Луноход "Юйту-2" входит в состав миссии "Чанъэ-4", которая приземлилась на обратной стороне Луны в 2019 году. В декабре аппарат установил рекорд как станция, которая дольше всех работает на поверхности спутника Земли.

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Луна, Космос, Наука.

Автор:

Телеграф
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