Гипотеза происхождения Луны снова под сомнением

Согласно основной современной гипотезе происхождения Луны, естественный спутник нашей планеты сформировался, когда небесное тело размером примерно с Марс врезалось в Землю, вырвав из нее часть материи верхней коры планеты, бедной металлами.

Результаты нового исследования показывают, что подповерхностный слой Луны более богат металлами, чем считалось ранее, и эти находки могут привести к пересмотру нашего понимания процесса ее формирования.

В этом новом исследовании ученые во главе с Эссамом Хегги (Essam Heggy) из Университета Южной Калифорнии, США, являющимся также членом научной команды бортового инструмента Miniature Radio Frequency (Mini-RF) лунного аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА, представляют новые данные по химическому составу пыли, обнаруживаемой внутри марсианских кратеров. Проанализировав состав пыли, авторы приходят к выводу, что она более богата металлами, в частности, оксидами железа и титана, чем считалось ранее.

Эти результаты ставят под сомнение справедливость основной современной гипотезы происхождения Луны. Тот факт, что в материале Луны обнаруживается больше оксидов железа, чем в материале Земли, давно известен ученым.

Вклад данного исследования в расширение наших представлений о составе вещества Луны состоит прежде всего в том, что в работе проанализирована та часть лунной поверхности, которая ранее была плохо изучена, а также в том, что оно намекает на еще более высокие концентрации металлов в глубинных подповерхностных слоях материала.

Возможно, считают исследователи, расхождение между количествами железа в веществе Луны и коры Земли на самом деле еще более значительное, чем предполагалось, а это ставит под вопрос достоверность нашего современного понимания формирования Луны.

Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.