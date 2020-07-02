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Более богата металлом: новые подробности о происхождении Луны

Более богата металлом: новые подробности о происхождении Луны
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ранее считалось, что Луна сформировалась из остатков тела размером с Марс, которое столкнулось с верхней земной корой с незначительным количеством металлов. Но новое исследование предполагает, что поверхность Луны более богата металлом, чем считалось ранее.

По словам исследователей, мелкая пыль на дне кратеров Луны на самом деле выбрасывает материалы, которые насыпаются с поверхности Луны во время метеорных ударов. Команда Университета Южной Калифорнии сравнила содержание металла у больших и глубоких кратеров с его содержанием в более мелких кратерах. В результате команда обнаружила, что более высокие концентрации металлов находятся в более глубоких кратерах.

Традиционная гипотеза состоит в том, что примерно 4,5 млрд лет назад произошло столкновение между Землей и протопланетой размером с Марс, ее называют Тея. Большинство ученых считают, что это столкновение вывело обломки верхней части Земной коры, которые имели низкое содержание металлов, на орбиту. В результате этого образовалась Луна.

Однако в этой гипотезе есть одна нестыковка — Луна имеет более высокую концентрацию оксидов железа, чем наша планета.

Как насчет еще одного спутника? Между Землей и Луной такой может появиться

Ученые предполагают, что под поверхностью спутника может существовать еще более высокая концентрация металла. Если расхождение между количеством железа в земной коре и на Луне будет даже больше, чем ученые предполагают сейчас, это поставит серьезный вопрос о том, как вообще сформировался наш спутник.

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Все по теме:

Исследование, Луна, Космос, Наука.

Автор:

Телеграф
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