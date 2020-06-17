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Как на счет еще одного спутника? Между Землей и Луной такой может появиться

Как на счет еще одного спутника? Между Землей и Луной такой может появиться
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Новый спутник позволит в несколько раз уменьшить вес и стоимость оборудования для передачи данных.

Связь между Землей и Луной даже в современных условиях требует огромного количества оборудования. Расстояние, которое нужно преодолеть данным, отправленным со спутника Земли, составляет 384 тыс. км. Это означает, что для передачи сигнала требуется значительная мощность — для отправки этих данных требуется громоздкое оборудование. В космическом пространстве такой вес и объем требует огромных расходов.

Новая частная компания под названием CommStar Space Communications поможет сократить часть расходов за счет установки спутника ретрансляции данных между Луной и Землей. Это позволит снизить вес, мощность и стоимость любого коммуникационного оборудования, которое необходимо будет доставлять на Луну в будущем.

CommStar Space Communications планирует сделать это, установив спутник ближе к Луне, он будет включать в себя оптическую лазерную связь, что увеличит скорость связи всех устройств, работающих между Землей и Луной. В компании уверены, что потребность в этом увеличилась после того, как коммерческие компании занялись запуском аппаратов. Это станет большим скачком в таких областях, как лунная разведка или добыча полезных ископаемых.

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Стартап работает с компанией Thales Alenia Space, они вместе создают свой первый спутник, который получил название "CommStar-1". В будущем они хотят создать целую сеть управляемых спутников, которые будут служить магистралью коммуникационной инфраструктуры между Землей, Луной и другими районами глубокого космоса. Целью компаний является развертывание первого спутника к 2023 году.

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Все по теме:

Спутник, Земля, Луна, Космос, Наука.

Автор:

Телеграф
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