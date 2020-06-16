Возможно у нас есть соседи: в галактике Млечный путь может жить около 40 внеземных цивилизаций

Астрофизики из Ноттингемского университета подсчитали сколько внеземных цивилизаций может жить в Млечном Пути.

Британские астрофизики из Ноттингемского университета рассчитали вероятность существования в нашей Галактике других разумных форм жизни. Они опирались на характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития более сложных форм жизни. Получилось, что в нашей галактике их может быть около 36 видов.

По словам исследователей, они основывались на так называемом принципе Коперника. Он предполагает, что жизнь на Земле не уникальна, а значит должны быть и другие места с условиями для жизни.

Расчеты астрофизиков исходили из леммы — жизнь на других планетах зарождается и развивается также, как и на Земле. Соответственно, по их данным для зарождения жизни нужно 4,5-5 млрд лет, а также богатые металлами звезды как, например, наше Солнце. По расчетам авторов в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных разумных цивилизаций. Однако они находятся от нас на расстоянии в среднем 17000 световых лет — это значит, что добраться до них практически невозможно.

Напомним, что наблюдательные приборы ученых ни разу не улавливали сигналы внеземных цивилизаций. Аналогичная ситуация и с предполагаемыми разумными цивилизациями: наши сигналы они смогут получить только спустя несколько тысячелетий, а до этого они никак не смогут узнать, что мы существуем.