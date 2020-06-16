Не прошло и полвека: загадка сияния пульсаров разгадана

Мерцающий свет - это вращающиеся на высокой скорости нейтронные звезды, которые издают необычное свечение.

Пульсары — это вращающиеся на высокой скорости нейтронные звезды, которые излучают узкие лучи радиоволн с определенной частотой. Впервые астрономы увидели эффект свечения в 1967 году и решили, что это сигналы инопланетных цивилизаций.

Для того, чтобы понять характер этих сигналов, ученые смоделировали распределение плотности электрон-позитронной плазмы вблизи поверхности нейтронной звезды. Результатами их работы стала 2D-модель плазмы, которая окружает магнитные полюсы пульсара. Она позволила увидеть объемные электромагнитные волны — главную причину необычного свечения. Ранее все предыдущие модели были одномерными.

На основе этой работы исследователи показали, что специфичное мерцание появляется из-за контакта между электрическими и магнитными полями. Один из авторов исследования Александр Филиппов, младший научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики Института Флатирон в Нью-Йорке, считает, что эффект похож на удар молнии.

Авторы уверены, что их открытие поможет проектам, которые основаны на периодичности сияния пульсаров. Позже они планируют расширить симуляции, чтобы приблизиться к пониманию реальной физики пульсаров. Исследование этой темы, по их мнению, поможет раскрыть причины периодических вспышек радиоволн, которые наблюдаются у нейтронных звезд.