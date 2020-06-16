В атмосфере Марса обнаружено странное свечение

Помимо сейсмической активности Марса исследователи также обнаружили странное свечение в ночном небе планеты.

Орбитальный аппарат Европейского космического агентства Trace Gas Orbiter (TGO) обнаружил изумрудно зеленое свечение в тонкой атмосфере Марса, это явление впервые было замечено на другой планете.

"Одно из самых ярких излучений, наблюдаемых на Земле, связано с ночным свечением. Более конкретно, от атомов кислорода, излучающих определенную длину волны света, которую никогда не видели вокруг другой планеты",-говорится в заявлении ведущего автора исследования Жан-Клода Жерара из Льежского университета в Бельгии.

Как отметил Жерар,зеленое излучение характерно для кислорода. Наблюдатели неба в высоких широтах здесь, на Земле , могут видеть этот цвет в разноцветных сияниях, известных как полярные сияния, которые генерируются заряженными частицами от солнца, врезающимися в молекулы высоко в атмосфере.

Но ночное свечение - это совсем другое. Оно вызвано взаимодействием солнечного света с атомами и молекулами в воздухе, который генерирует тонкий, но непрерывный свет. Это излучение трудно увидеть даже здесь, на Земле, поэтому некоторые из лучших изображений зеленого ночного свечения нашей планеты появляются благодаря астронавтам на борту Международной космической станции (МКС).

"Ночное свечение возникает при рекомбинации расщепленных молекул, в то время как дневное свечение возникает, когда солнечный свет непосредственно возбуждает атомы и молекулы, такие как азот и кислород", - пишут ученые Европейского космического агентства (ЕКА)..

"Прогнозирование изменений плотности атмосферы особенно важно для предстоящих миссий, в том числе миссии ExoMars 2022, которая отправит марсоход и научную платформу surface для изучения поверхности Красной планеты",-сказал Сведхем, который является соавтором нового исследования.