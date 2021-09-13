Рус

Apple презентує новий iPhone 13: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Айфони отримають нові кольори Новина оновлена 13 вересня 2021, 13:29
Айфони отримають нові кольори

Нові айфони будуть того ж розміру, що і попередня модель, проте зовні передбачений ряд нововведень

Вже у вівторок, 14 вересня, відбудеться презентація нової моделі 13-го iPhone компанії Apple.

Онлайн-трансляцію оновлених моделей смартфонів можна буде побачити в 20:00 за київським часом на офіційному сайті компанії.

Відомо, що в новій лінійці, яку презентують, будуть чотири моделі айфонів: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. За попередньою інформацією, головне оновлення зовні — це нові базові кольори, яких буде всього два: матовий чорний замість графітового і бронзовий — замість золотого 12-го. Втім, будуть і додаткові забарвлення: темно-синє, рожеве, а також популярні в минулих моделях Sunset Gold і Rose Gold.

Інсайдери говорять, що нові моделі будуть з просунутими екранами — дисплеями з підвищеною частотою оновлення до 120 герц, що дозволить відображати картинку більш плавно.

Відзначимо, що екрани будуть того ж розміру, що і в 12-му айфоні. Однак гаджети отримають зменшений виріз для фронтальної камери і трохи змінений блок основної камери.

А наймасштабнішим оновленням стане однокристальна система Apple A15 Bionic, на базі якої і вийде новинка, що підтримує 5G. Крім того, всі моделі iPhone 13 будуть оснащені лазерним далекоміром.

Ціна новинки поки залишається в таємниці, але інсайдери кажуть, що вона буде, як мінімум, на 10% дорожчою, ніж продавалися відповідні моделі нових айфонів рік тому.

Нагадаємо, раніше компанія Apple оголосила про запуск системи пошуку матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) на пристроях клієнтів з США.

Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні
Суспільство
Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні
Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство
Дата публікації
Категорія
Костянтин Войтенко. Фото з архіву героя
Актор Костянтин Войтенко: Навіть якщо у нас гонорари нижче, ніж в інших країнах, це не означає, що ми другосортні