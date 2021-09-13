Apple презентує новий iPhone 13: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Нові айфони будуть того ж розміру, що і попередня модель, проте зовні передбачений ряд нововведень

Вже у вівторок, 14 вересня, відбудеться презентація нової моделі 13-го iPhone компанії Apple.

Онлайн-трансляцію оновлених моделей смартфонів можна буде побачити в 20:00 за київським часом на офіційному сайті компанії.

Відомо, що в новій лінійці, яку презентують, будуть чотири моделі айфонів: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. За попередньою інформацією, головне оновлення зовні — це нові базові кольори, яких буде всього два: матовий чорний замість графітового і бронзовий — замість золотого 12-го. Втім, будуть і додаткові забарвлення: темно-синє, рожеве, а також популярні в минулих моделях Sunset Gold і Rose Gold.

Інсайдери говорять, що нові моделі будуть з просунутими екранами — дисплеями з підвищеною частотою оновлення до 120 герц, що дозволить відображати картинку більш плавно.

Відзначимо, що екрани будуть того ж розміру, що і в 12-му айфоні. Однак гаджети отримають зменшений виріз для фронтальної камери і трохи змінений блок основної камери.

А наймасштабнішим оновленням стане однокристальна система Apple A15 Bionic, на базі якої і вийде новинка, що підтримує 5G. Крім того, всі моделі iPhone 13 будуть оснащені лазерним далекоміром.

Ціна новинки поки залишається в таємниці, але інсайдери кажуть, що вона буде, як мінімум, на 10% дорожчою, ніж продавалися відповідні моделі нових айфонів рік тому.

Нагадаємо, раніше компанія Apple оголосила про запуск системи пошуку матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) на пристроях клієнтів з США.