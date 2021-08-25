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Як обдурити Apple: лайфхак для власників старих моделей айфона

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Як обдурити Apple: лайфхак для власників старих моделей айфона Новина оновлена 24 серпня 2021, 15:28
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Треба просто змінити у налаштуваннях айфону регіон

Корпорацію Apple тривалий час критикують за умисне уповільнення айфонів старих версій. Спочатку це пояснювалося зносом акумуляторів, однак користувачі переконані, що таким чином їх змушують купувати нові моделі. У зв’язку з цим умільці знайшли спосіб, як змусити старі моделі телефонів працювати швидше.

Про це повідомляє Business Insider.

Для того, щоб айфон застарілої моделі почав працювати швидше необхідно змінити регіон на Францію.

Чому так? Все просто — компанія Apple у Франції отримала штраф на 25 мільйонів євро за те, що користувачі їх продукцією після поновлення iOS на старих айфонах змушені були змінювати акумулятори, або купувати нові моделі. При цьому корпорація своїх клієнтів про таку практиці не попереджала.

Після штрафу Apple перестали "сповільнювати" старі айфони у Франції і вони там працюють швидше. Цей факт підтвердили також китайські аналітики — вони протестували сьому серію айфона і з’ясували, що при зміні регіону на Францію вони працюють швидше.

Як змінити регіон на айфоні?

Заходимо в Налаштування — натискаємо на своє ім’я — переходимо у вкладку "Медіаматеріали і покупки" — натискаємо "Переглянути" — потім змінюємо регіон на Францію.

Відзначимо, що в Apple попередили, що в такому випадку посилюється знос батареї.

Як раніше повідомляв "Телеграф", навколо компанії Apple піднялася хвиля обурення через запуск системи пошуку матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) на пристроях клієнтів.

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