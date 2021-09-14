Новые часы Apple Watch 7: описание новинки и цена в Украине

Цена кусается

Во вторник, 14 сентября, технологический гигант Apple презентовал свои новые смарт-часы Watch 7.

Они рядом особенностей отличаются от предыдущих моделей, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что на седьмой модели имеется полноценная клавиатура, благодаря чему можно будет прямо по гаджету отвечать на сообщения.

Кроме того, Apple Watch 7 — самые прочные в линейке, быстрее заряжаются (всего за 45 минут), могут погружаться в воду до 50 метров, умещают на 50% больше текста за счет уменьшенных рамок.

Время работы от батареи — 18 часов.

Презентация Apple Watch 7

Стоимость часов — $399 (порядка 10,6 тысяч гривен), однако к моменту начала продаж девайса в Украине реальная стоимость может быть выше. В США их начнут продавать уже в сентябре.

Как видно по сравнительной таблице, с каждым новым поколением стоимость часов заметно увеличивается:

Каждая новая модель Apple Watch стоит все дороже

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Apple патентует новую технологию, с помощью которой гаджетами можно будет управлять дыханием.