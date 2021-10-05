Врач-косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью

Косметолог Аллы Дворянин отмечает, что осенью стоит позаботиться о надлежащем уровне гидратации.

Осенью наша кожа требует особого внимания и ухода. Жара сменяется на холод и сильный ветер, которые негативно влияют на общее состояние кожи. Что же делать, чтобы лицо "пережило" осень с наименшими последствиями?

"Телеграф" пообщался с врачем-косметологом Аллой Дворянин и узнал у нее об особенностях ухода за кожей осенью.

Косметолог отмечает, что главное осеню — это ежедневный уход, так как сальные железы работают не так активно, как летом. Однако некоторые средства для умывания стоит сменить: перейти со слишком жестких средств на более мягкий, заменить агрессивные гели и пенки, содержащие поверхностно-активные вещества, на более мягкие, кремовые очищающие продукты.

Девушкам с сухой и нормальной кожей лучше пользоваться средствами на масляной основе и отказаться от спиртосодержащих средств. А легкие кремы для лица, которыми вы пользовались летом, осенью лучше заменить на более питательные и увлажняющие.

Важно помнить, что из-за перепада температур и ветра, кожа может пересыхать и появляться шелушения и покраснения. Чтобы этого избежать, стоит следовать таким рекомендациям:

Пользуйтесь масками для лица, которые увлажняют кожу.

Не умывайтесь горячей водой.

Пользуйтесь ежедневным увлажняющим кремом.

Если появилось шелушение, смазывайте эти места такими мазями, как "Солкосерил", "Бепантен".

Для удаления косметики лучше взять средства для чувствительной кожи.

Пейте достаточное количество воды.

Купите в аптеке обычное масло облепихи. Оно отлично увлажняет, убирает шелушение.

Делайте домашние маски из меда.

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