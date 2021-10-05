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Врач-косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Уход за кожей осенью Новость обновлена 05 октября 2021, 12:38
Уход за кожей осенью

Косметолог Аллы Дворянин отмечает, что осенью стоит позаботиться о надлежащем уровне гидратации.

Осенью наша кожа требует особого внимания и ухода. Жара сменяется на холод и сильный ветер, которые негативно влияют на общее состояние кожи. Что же делать, чтобы лицо "пережило" осень с наименшими последствиями?

"Телеграф" пообщался с врачем-косметологом Аллой Дворянин и узнал у нее об особенностях ухода за кожей осенью.

Косметолог отмечает, что главное осеню — это ежедневный уход, так как сальные железы работают не так активно, как летом. Однако некоторые средства для умывания стоит сменить: перейти со слишком жестких средств на более мягкий, заменить агрессивные гели и пенки, содержащие поверхностно-активные вещества, на более мягкие, кремовые очищающие продукты.

Девушкам с сухой и нормальной кожей лучше пользоваться средствами на масляной основе и отказаться от спиртосодержащих средств. А легкие кремы для лица, которыми вы пользовались летом, осенью лучше заменить на более питательные и увлажняющие.

Важно помнить, что из-за перепада температур и ветра, кожа может пересыхать и появляться шелушения и покраснения. Чтобы этого избежать, стоит следовать таким рекомендациям:

  • Пользуйтесь масками для лица, которые увлажняют кожу.
  • Не умывайтесь горячей водой.
  • Пользуйтесь ежедневным увлажняющим кремом.
  • Если появилось шелушение, смазывайте эти места такими мазями, как "Солкосерил", "Бепантен".
  • Для удаления косметики лучше взять средства для чувствительной кожи.
  • Пейте достаточное количество воды.
  • Купите в аптеке обычное масло облепихи. Оно отлично увлажняет, убирает шелушение.
  • Делайте домашние маски из меда.

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Теги:
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