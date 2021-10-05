Врач-косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью
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Косметолог Аллы Дворянин отмечает, что осенью стоит позаботиться о надлежащем уровне гидратации.
Осенью наша кожа требует особого внимания и ухода. Жара сменяется на холод и сильный ветер, которые негативно влияют на общее состояние кожи. Что же делать, чтобы лицо "пережило" осень с наименшими последствиями?
"Телеграф" пообщался с врачем-косметологом Аллой Дворянин и узнал у нее об особенностях ухода за кожей осенью.
Косметолог отмечает, что главное осеню — это ежедневный уход, так как сальные железы работают не так активно, как летом. Однако некоторые средства для умывания стоит сменить: перейти со слишком жестких средств на более мягкий, заменить агрессивные гели и пенки, содержащие поверхностно-активные вещества, на более мягкие, кремовые очищающие продукты.
Девушкам с сухой и нормальной кожей лучше пользоваться средствами на масляной основе и отказаться от спиртосодержащих средств. А легкие кремы для лица, которыми вы пользовались летом, осенью лучше заменить на более питательные и увлажняющие.
Важно помнить, что из-за перепада температур и ветра, кожа может пересыхать и появляться шелушения и покраснения. Чтобы этого избежать, стоит следовать таким рекомендациям:
- Пользуйтесь масками для лица, которые увлажняют кожу.
- Не умывайтесь горячей водой.
- Пользуйтесь ежедневным увлажняющим кремом.
- Если появилось шелушение, смазывайте эти места такими мазями, как "Солкосерил", "Бепантен".
- Для удаления косметики лучше взять средства для чувствительной кожи.
- Пейте достаточное количество воды.
- Купите в аптеке обычное масло облепихи. Оно отлично увлажняет, убирает шелушение.
- Делайте домашние маски из меда.
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