Бувай, літо: коли українці перейдуть на зимовий час

В останній день жовтня вдасться поспати на годину довше

Кінець жовтня для українців ознаменується виконанням однієї уже традиційної "операції" — переведенням стрілок годинника годину назад.

Коли ж саме нам доведеться остаточно попрощатися з літом, перейшовши на зимовий час, повідомляє "Телеграф".

У 2021 року перехід на зимовий час для українців пройде в останні жовтневі вихідні — у ніч із суботи, 30-го, на неділю, 31 жовтня. Годинники потрібно буде перевести о 4 годині ранку.

Відзначимо, що навесні цього року народні депутати ВР зробили спробу залишити подібну традицію зміни між річним-зимовим часом у минулому. Втім, відповідний законопроєкт вдалося підтримати винятково у першому читанні. На остаточний розгляд парламенту не вистачило часу.

Україна, до речі, займається переведенням стрілок кожну весну й осінь вже понад 40 років — із 1980-го. Втім, багато розвинених країн також практикують подібне: наприклад, в тій же Америці лише кілька штатів мають "постійний" час (живуть за "зимовим").

При цьому багато медиків вважають, що переведення годинників несприятливо впливає на організм людини. Дослідники навіть стверджують, що протягом кількох наступних днів після переходу "між часом" у 2,5 рази збільшується кількість конфліктів між людьми. Втім, є і ті, хто вважає, що подібні зміни ніяк не відображаються на людських біоритмах.

Існує чимало міфів на тему, чому ж Україна досі переходить на зимовий/літній час. Як повідомляв "Телеграф", деякі з них цілком вдало пояснив вітчизняний експерт Тарас Козак.

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