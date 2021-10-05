Лікар-косметолог розповіла, як правильно доглядати за шкірою восени
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Косметолог Алли Дворянин зазначає, що восени варто подбати про належний рівень гідратації.
Восени наша шкіра потребує особливої уваги і догляду. Спека змінюється на холод і сильний вітер, які негативно впливають на загальний стан шкіри. Що ж робити, щоб лице "пережило" осінь з найменшими наслідками?
"Телеграф" поспілкувався з лікарем-косметологом Аллою Дворянин і дізнався у неї про особливості догляду за шкірою восени.
Косметолог зазначає, що головне осінню — це щоденний догляд, оскільки сальні залози працюють не так активно, як влітку. Однак деякі засоби для вмивання варто змінити: перейти з дуже жорстких засобів на більш м’який, замінити агресивні гелі та пінки, що містять поверхнево-активні речовини, на більш м’які, кремові продукти, що очищають.
Дівчатам із сухою і нормальною шкірою краще користуватися засобами на масляній основі і відмовитися від спиртовмісних засобів. А легкі креми для обличчя, якими ви користувалися влітку, восени краще замінити на більш поживні і зволожувальні.
Важливо пам’ятати, що через перепад температур і вітру, шкіра може пересихати і з’являтися лущення і почервоніння. Щоб цього уникнути, варто слідувати таким рекомендаціям:
- Користуйтеся масками для лиця, які зволожують шкіру.
- Не вмивайтеся гарячою водою.
- Користуйтеся щоденним зволожувальним кремом.
- Якщо з’явилося лущення, змащуйте ці місця такими мазями, як "Солкосерил", "Бепантен".
- Для видалення косметики краще взяти засоби для чутливої шкіри.
- Пийте достатню кількість води.
- Купіть в аптеці звичайне масло обліпихи. Воно відмінно зволожує, прибирає лущення.
- Робіть домашні маски з меду.
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