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Лікар-косметолог розповіла, як правильно доглядати за шкірою восени

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Догляд за шкірою восени Новина оновлена 05 жовтня 2021, 12:38
Догляд за шкірою восени

Косметолог Алли Дворянин зазначає, що восени варто подбати про належний рівень гідратації.

Восени наша шкіра потребує особливої уваги і догляду. Спека змінюється на холод і сильний вітер, які негативно впливають на загальний стан шкіри. Що ж робити, щоб лице "пережило" осінь з найменшими наслідками?

"Телеграф" поспілкувався з лікарем-косметологом Аллою Дворянин і дізнався у неї про особливості догляду за шкірою восени.

Косметолог зазначає, що головне осінню — це щоденний догляд, оскільки сальні залози працюють не так активно, як влітку. Однак деякі засоби для вмивання варто змінити: перейти з дуже жорстких засобів на більш м’який, замінити агресивні гелі та пінки, що містять поверхнево-активні речовини, на більш м’які, кремові продукти, що очищають.

Дівчатам із сухою і нормальною шкірою краще користуватися засобами на масляній основі і відмовитися від спиртовмісних засобів. А легкі креми для обличчя, якими ви користувалися влітку, восени краще замінити на більш поживні і зволожувальні.

Важливо пам’ятати, що через перепад температур і вітру, шкіра може пересихати і з’являтися лущення і почервоніння. Щоб цього уникнути, варто слідувати таким рекомендаціям:

  • Користуйтеся масками для лиця, які зволожують шкіру.
  • Не вмивайтеся гарячою водою.
  • Користуйтеся щоденним зволожувальним кремом.
  • Якщо з’явилося лущення, змащуйте ці місця такими мазями, як "Солкосерил", "Бепантен".
  • Для видалення косметики краще взяти засоби для чутливої шкіри.
  • Пийте достатню кількість води.
  • Купіть в аптеці звичайне масло обліпихи. Воно відмінно зволожує, прибирає лущення.
  • Робіть домашні маски з меду.

Раніше, "Телеграф" писав, що буде з вашим організмом, якщо на місяць відмовитися від молочних продуктів. Для цього ми склали список всіх плюсів і мінусів для вашого організму.

Теги:
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