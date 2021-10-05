Лікар-косметолог розповіла, як правильно доглядати за шкірою восени

Косметолог Алли Дворянин зазначає, що восени варто подбати про належний рівень гідратації.

Восени наша шкіра потребує особливої уваги і догляду. Спека змінюється на холод і сильний вітер, які негативно впливають на загальний стан шкіри. Що ж робити, щоб лице "пережило" осінь з найменшими наслідками?

"Телеграф" поспілкувався з лікарем-косметологом Аллою Дворянин і дізнався у неї про особливості догляду за шкірою восени.

Косметолог зазначає, що головне осінню — це щоденний догляд, оскільки сальні залози працюють не так активно, як влітку. Однак деякі засоби для вмивання варто змінити: перейти з дуже жорстких засобів на більш м’який, замінити агресивні гелі та пінки, що містять поверхнево-активні речовини, на більш м’які, кремові продукти, що очищають.

Дівчатам із сухою і нормальною шкірою краще користуватися засобами на масляній основі і відмовитися від спиртовмісних засобів. А легкі креми для обличчя, якими ви користувалися влітку, восени краще замінити на більш поживні і зволожувальні.

Важливо пам’ятати, що через перепад температур і вітру, шкіра може пересихати і з’являтися лущення і почервоніння. Щоб цього уникнути, варто слідувати таким рекомендаціям:

Користуйтеся масками для лиця, які зволожують шкіру.

Не вмивайтеся гарячою водою.

Користуйтеся щоденним зволожувальним кремом.

Якщо з’явилося лущення, змащуйте ці місця такими мазями, як "Солкосерил", "Бепантен".

Для видалення косметики краще взяти засоби для чутливої шкіри.

Пийте достатню кількість води.

Купіть в аптеці звичайне масло обліпихи. Воно відмінно зволожує, прибирає лущення.

Робіть домашні маски з меду.

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