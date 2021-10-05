Як доглядати за шкірою восени та що її "вбиває" - інтерв'ю з косметологом Аллою Дворянин

Неправильно підібраний догляд робить шкіру пересушеною, надчутливою ​​і роздратованою.

Осінь заведено вважати не найгіршою порою року для нашої шкіри. Адже помірна температура і висока вологість набагато краще, ніж літня спека або зимовий мороз. Але такі фактори, як сильний вітер можуть підступно сушити нашу шкіру. Зокрема, слід берегти схильну до алергії, чутливу та ніжну шкіру. Які ж існують особливості догляду в осінні дні, "Телеграф" розпитав у лікаря-косметолога Алли Дворянин.

— Як треба скорегувати догляд за шкірою восени? Які засоби обовʼязково потрібно включити?

— Перше, на що треба звернути увагу — це щоденний догляд. Восени наші сальні залози працюють не так активно, як влітку. Тому використовувати занадто жорсткі засоби для вмивання не рекомендується. Краще перейти на більш мʼякий спосіб очищення, який не позбавляє шкіру вологи. Замініть агресивні гелі та пінки, які містять поверхнево-активні речовини, які сушать шкіру обличчя, на більш мʼякі, кремові очищаючі продукти — наприклад, молочко.

Власницям сухої і нормальної шкіри краще очищати шкіру обличчя восени засобами на масляній основі — вони захистять шкіру від пересушування і допоможуть утримувати в ній вологу. Раджу відмовитися від спиртовмісних засобів: вони висушують шкіру, порушуючи природний рівень Ph шкіри, від чого вона стає пересушеною, надчутливою ​​і роздратованою. Легкі креми для обличчя, якими ви користувалися влітку, восени рекомендуємо замінити на більш поживні і зволожуючі.

Другий важливий аспект — це зволоження. Восени через перепад температур, вітру, обігрівачів шкіра пересихає, зʼявляється лущення, почервоніння. Тоді варто подбати про належний рівень гідратації. Дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Користуйтеся масками для обличчя, які добре зволожують шкіру.

Не вмивайтеся гарячою водою.

Виберіть щоденний зволожуючий крем.

Якщо зʼявилося лущення, змащуйте ці місця такими мазями, як "Солкосерил", "Бепантен".

Зверніть увагу на те, чим ви видаляєте косметику. Краще взяти засоби для чутливої ​​шкіри.

Пийте достатню кількість води.

Купіть в аптеці звичайне масло обліпихи. Воно відмінно зволожує, прибирає лущення.

Робіть домашні маски з меду. Мед — це універсальний компонент, який позитивно позначається на шкірі.

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— Які існують помилки у догляді за шкірою?

— Походи до косметолога – справа корисна, але не завжди на це є час і кошти. Однак при домашньому догляді дуже важливо не нашкодити собі. Основні бьюті-табу:

Не змивати макіяж на ніч . Вночі в клітинах шкіри відбуваються найважливіші процеси: Відновлення, оновлення та насичення киснем. Обтяжена макіяжем шкіра не в змозі дихати, пори забиваються і вона становиться тьмяною.

. Вночі в клітинах шкіри відбуваються найважливіші процеси: Відновлення, оновлення та насичення киснем. Обтяжена макіяжем шкіра не в змозі дихати, пори забиваються і вона становиться тьмяною. Чіпати обличчя руками . Брудні руки можуть рознести інфекцію по всьому обличчю і викликати запальні процеси.

. Брудні руки можуть рознести інфекцію по всьому обличчю і викликати запальні процеси. Не використовувати домашні доглядові засоби . Регулярний базовий домашній догляд, який складається з очищення, тонізування та нанесення крему (основного догляду) — дозволить підтримувати шкіру в тонусі, відстрочити її передчасне старіння.

. Регулярний базовий домашній догляд, який складається з очищення, тонізування та нанесення крему (основного догляду) — дозволить підтримувати шкіру в тонусі, відстрочити її передчасне старіння. Самостійно видаляти чорні точки та висипання. У домашніх умовах можна занеси інфекцію і забути про красиву шкіру. Прибирати запалення можна лише в кабінеті у косметолога. Щонайменше така процедура проходитиме в умовах стерильності, а спеціаліст ретельно стежитиме, щоб запалання було повністю видалене.

У жодному разі не забувайте змивати макіяж на ніч

— Які продукти або дії "вбивають" нашу шкіру обличчя?

— Для того, щоб шкіра залишалася свіжою і молодою, не достатньо лише догляду, варто ще звернути увагу на харчування. Продукти, яких слід уникати: чорний чай та кава, спеції та сіль, алкогольні напої, солодощі, борошняні вироби, червоне і жирне мʼясо.

А ось чого не варто робити, так це наносити засоби, які не підходять за складом до вашого типу шкіри. Шкірі шкодить будь-який засіб, який не підібраний грамотно і індивідуально для вашої шкіри, виходячи з проблем з нею, якщо такі є.

— Поговоримо про висипання. Які помилки в догляді до них призводять?

— Висипання на обличчі зʼявляються як супутній симптом основного захворювання, найчастіше їх виникненню сприяють такі чинники:

Гормональний дисбаланс

Потовщення рогового шару шкіри (гіперкератоз)

Неправильне харчування

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Бактерії

Спадковість

Стрес

— Фейбілдінг — дійсно ефективний спосіб підтягнути шкіру обличчя чи це черговий міф?

— Фейсбілдінг — це те саме що і заняття звичайним спортом. Коли ми цим займаємося, мʼязи накачуються, вони у тонусі. Якщо ми це покидаємо, то усе знову обвисає. Вправи накачують мʼязи, вони ростуть, шкіра підтягується, але якщо ми припинемо займатися — мʼязи зникнуть і шкіра повисне ще більше. Тому особисто я проти цього, адже я ще не зустрічала таких людей, які готові займатися безпреривно та правильно, аби потім не було гіпертонусу мʼязів і не довелося потім колоти ботолотоксин. Я би мʼязи обличчя краще не чіпала.

— А популярні зараз масажери гуаша дійсно надають обіцяний чудодійний ефект?

— Так, домашні масажі надають нашій шкірі лімфодренажний і підтягуючий ефект. В результаті дій камінням гуаша активується кровообіг, посилюється мікроциркуляція, знімається мʼязове напруження. Але основна умова – регулярне використання.

— Багато українських зірок не приховують, що колють ботокс, серед них Оля Полякова, наприклад. Чи дійсно ботокс підходить всім?

— Так, ін’єкції ботулотоксину зараз користуються чималою популярністю у кабінеті косметолога. Адже препарат може усунути мімічні зморшки, прибрати більш глибокі зморшки, підкоригувати лінії біля очей, прибрати носові складки. Плюси ботокса:

Швидкий ефект . Результат помітний вже через тиждень.

. Результат помітний вже через тиждень. Досить безпечний , тому що використовується в дуже маленьких дозах.

, тому що використовується в дуже маленьких дозах. Зберігає рухливість мʼязів . Але важливо, щоб процедуру проводив професіонал і наступну інʼєкцію робив не раніше, ніж через 3 місяці, коли препарат вже розсмокчеться.

. Але важливо, щоб процедуру проводив професіонал і наступну інʼєкцію робив не раніше, ніж через 3 місяці, коли препарат вже розсмокчеться. Після ботоксу не обвисає обличчя . Воно повертається в позицію, відповідну віку.

. Воно повертається в позицію, відповідну віку. Процедура майже безболісна , тому що проводиться внутрішньомʼязово.

, тому що проводиться внутрішньомʼязово. Допомагає змінити контури і риси обличчя . Наприклад, при введенні препарату в зону брів значно відкривається погляд, стаючи більш виразним. За допомогою ботоксу можна домогтися симетрії обличчя.

. Наприклад, при введенні препарату в зону брів значно відкривається погляд, стаючи більш виразним. За допомогою ботоксу можна домогтися симетрії обличчя. Не займає багато часу . Вся процедура триває в середньому не більше 10 хвилин, в залежності від обсягу роботи.

. Вся процедура триває в середньому не більше 10 хвилин, в залежності від обсягу роботи. Препарат доступний за ціною. Вартість процедури також залежить від клініки і кількості проведених інʼєкцій.

Але, жодна методика в естетичній медицині не ідеальна. У ботулінотерапіі теж є недоліки.

Нетривала дія — головний мінус ботоксу. Приблизно після 6 місяців ефект від процедури пропадає, і все, в тому числі, і зморшки повертаються на свої місця.

— головний мінус ботоксу. Приблизно після 6 місяців ефект від процедури пропадає, і все, в тому числі, і зморшки повертаються на свої місця. Непрофесіоналізм багатьох косметологів . У наш час працюють тисячі некваліфікованих фахівців і псевдо-лікарів з популярними онлайн-сторінками, які можуть завдати серйозної шкоди вашому здоровʼю. Вибирайте перевірені медичні установи і спеціалістів з медичною освітою.

. У наш час працюють тисячі некваліфікованих фахівців і псевдо-лікарів з популярними онлайн-сторінками, які можуть завдати серйозної шкоди вашому здоровʼю. Вибирайте перевірені медичні установи і спеціалістів з медичною освітою. Має протипоказання. Вони приблизно такі ж, як для інших косметологічних процедур (dагітність, лактація, алергія, хронічні захворювання, підвищена температура тіла і тд).

— Які цікаві новинки є серед бʼюті-процедур по догляду за обличчям?

— Почати варто з Hydrafacial, ця процедура є хорошою альтернативою механічному очищенню шкіри обличчя. Процедура проходить безболісно, ​​менш травматично для шкіри і не викликає запальних процесів.

Вона включає в себе очищення, відлущування вакуумом і глибоке зволоження сироватками з антиоксидантами, пептидами і гіалуроновою кислотою.

"Вогонь + лід" (термо/кріо)

Експрес-варіант догляду за шкірою. Ця процедура забезпечує миттєвий ліфтинг, в результаті обличчя буде виглядати відпочилим і свіжим. Цей ефект зберігається до семи днів.

Ферментотерапія

Відома під назвою «мати нареченої». Вона стимулює лімфатичну систему, збагачує клітини киснем, сприяє утворенню колагену і еластину.

Безін’єкційна мезотерапія

Збагачує шкіру киснем, забезпечує зволоження, підвищує пружність.

Мікрострумова стимуляція

Це вплив на шкіру слабкими електричними імпульсами. в результаті шкіра обличчя підтягується і відбувається ліфтинг ефект.