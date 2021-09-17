Дозволяйте собі улюблену їжу, навіть якщо вона шкідлива, — дієтолог Тетяна Лакуста

Проблема надмірної ваги і переїдання актуальна для багатьох людей. Особливо гостро вона проявляється в осінньо-зимовий період. "Телеграф" поговорив з терапевтом-дієтологом і автором клубу збалансованого харчування "The Vilka" Тетяною Лакустою і дізнався, як справлятися з емоційним переїданням і яких принципів здорового харчування необхідно дотримуватися.

Чому восени і взимку ми набираємо вагу? З чим це пов’язано?

У холодну пору року у нас найчастіше еволюційно змінюються наші харчові звички. По-перше, через зниження температури з’являється бажання їсти більш енергетично місткі продукти. Тоді люди можуть відзначати, що у них саме в цю пору року проявляється тяга до жирної риби в харчуванні або просто частіше бажання їсти м’ясо, випічку. Тобто організм за допомогою древніх еволюційних механізмів енергетично готується до формування жирового прошарку для підготовки до холодів.

Так, зараз у нас з’явилися шуби та обігрівачі, але ми не так швидко міняємося, як йде технічний прогрес, тому інстинкти у нас зберігаються, це по-перше. По-друге, змінюється світловий день, менше стає сонячної активності, і яскравість сонця знижується через велику кількість хмар і опадів. Через це у нас відзначаються сезонні зміни в настрої, і у великої кількості населення відзначається підвищення тривожності, агресивності. Це окремі неврологічні діагнози, а не просто якесь розхоже зауваження. Є сезонні депресії і сезонні тривожності. На психологічному дискомфорті ми набагато більше хочемо їсти, і здебільшого ми їмо якраз їжу, яка є для нас психологічно комфортною. Це більш жирна їжа, солодша або більш солона. Від чого ми і набираємо вагу, зменшуючи заодно фізичну активність, тому що сезон дощів, сезон холодів, ми менше ходимо.

Як справлятися з сезонним і стресовим переїданням?

Іноді таке може траплятися у кожного. Періодично ми можемо заїдати тривогу, хвилювання і будь-які емоції, нудьгу, наприклад. При цьому часто це компенсується на наступний день природним чином. Тобто переївши ввечері, людина менше хоче їсти на наступний ранок. Це наша нормальна фізіологічна реакція. Якщо у людини немає розладу харчової поведінки, і вона на наступний день після переїдання не буде знову об’їдатися, то коригувати ззовні нічого не потрібно, організм сам захоче з’їсти менше на наступний день. Картати себе за це не потрібно. У всіх періодично трапляються напади емоційного переїдання, наприклад, на Новий рік, Великдень і так далі, коли їмо всією країною. Це регулюється, по-перше, нормалізацією раціону. У людини має бути налагоджена рутина харчування. Якщо людина пропускає сніданки, обіди, а потім на стресі переїдає ввечері, то поки харчування не буде налагоджено, розмовляти нема про що.

Частина людей, приблизно 5% суспільства, хворіють розладами харчової поведінки або більш легкими формами. Тоді людина в будь-якому випадку буде хотіти їсти, переїдає. У неї немає інших способів впоратися зі стресом, крім як з’їсти відерце морозива. У більш стабільних психологічних людей є варіант, наприклад, піти прогулятися, зателефонувати подружці, сходити на шопінг — більш екологічні способи справлятися зі стресами. У людей з розладом харчової поведінки таких способів немає. Це лікується психотерапевтично в команді: психотерапевт, психіатр, нутриціолог, дієтолог.

Якщо ви переїдайте на стресі, психологи рекомендують скласти для себе ресурсні списки інших занять. Тобто до чого ми можемо звернутися за допомогою, якщо це не пончик, не булочка або не шоколадка?

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