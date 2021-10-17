Как украсить комнату на Хэллоуин своими руками: простые идеи

Приближается самый страшный праздник в году

Считается, что в ночь Хэллоуина (Halloween) открывается занавес между реальным миром и потусторонним, в результате чего, по нашей земле в эту ночь бродят неупокоенные души, призраки, вурдалаки и другая нечисть. Эта ночь полна мистики, всего таинственного и пугающего.

Когда Хэллоуин в 2021-м году

Хэллоуин принято праздновать в последний день октября, то есть, 31-го числа, хотя сами фестивали и костюмированные вечеринки, посвященные Дню Духов, во многих странах мира проходят несколько дней. Праздник отмечается в нашей стране далеко не масштабно, но с каждым годом тыкв и другой атрибутики, связанной с ним, появляется все больше.

К Хэллоуину можно относиться по-разному, и совсем не обязательно отмечать этот праздник. А вот повеселиться, нарядившись в костюмы и украсив дом, можно.

Как украсить комнату на Хэллоуин

Поделки из бумаги

Оригами "Тыква" из бумаги. Возьмите квадратный лист бумаги.

Оригами из бумаги "Привидение". Возьмите квадратный лист бумаги.

Оригами из бумаги "Дракула". Возьмите черную одностороннюю бумагу 20*20 см.

Оригами "Гроб" из бумаги. Возьмите два листа двухсторонней бумаги черного цвета. Один лист 20*20 см, а второй 19,5*19,5 см.

Гирлянды

Гирлянды делают оформление действительно праздничным. Их изготовление не требует особой подготовки, и можно вырезать заготовки долгими вечерами прямо перед телевизором.

Необходимые материалы:

Черная и оранжевая бумага

Прочные нитки или веревка

Ножницы

Простой карандаш

Шаблоны для гирлянды на Хэллоуин

Принтер (по возможности)

Термоклей (по возможности)

Бумажный скотч или малярная лента.

Ход работы:

Распечатываем на принтере или обрисовываем вручную шаблоны для гирлянды на Хэллоуин. Вырезаем шаблоны, обводим их на цветной бумаге простым карандашом и вырезаем заготовки для гирлянды. Разогреваем термоклей, отрезаем веревку нужной длины и приклеиваем на нее флажки. Фигурки, вырезанные по шаблонам можно приклеить к веревке при помощи бумажного скотча.

К вырезанию заготовок можно привлечь детей или друзей

Вариантов оформления может быть много. Украшения в канун Дня всех святых могут быть в форме флажков, а элементы чередоваться между собой. Можно придумать и изготовить свои символы, узоры и персонажей.

Гирлянда из бумаги - простой и доступный способ украшения дома

Напомним, что то в этот день Украина традиционно переходит на зимнее время. Ночью 31 октября все украинцы переведут свои часы на час назад.