Куда пойти на Хэллоуин: самые интересные вечеринки, концерты и квесты

О соблюдениях карантинных норм никто не забывал

Близится Хэллоуин – самый страшный день в году, когда нужно одеваться в костюмы ужасных монстров (или сказочных героев) и разрисовывать лицо. В Украину праздник пришел не так давно, но стал популярным и полюбившимся многим.

"Телеграф" подготовил список развлекательных мероприятий, которые состоятся на этих выходных в таких крупных городах Украины, как Киев,…. Также напоминаем, что с 30 октября в стране уже 15 областей будут в "красной зоне" карантина. Ранее мы сообщали, какие ограничения будут действовать в Украине при "красной зоне".

Киев

Хэллоуин в Музее Ханенко

Когда: 30 и 31 октября

Во сколько: 15:00

Стоимость: вход в костюмах бесплатный, для других – 50 грн + билет в музей

В музее пройдут тематические экскурсии по залам Искусства Азии. Во время них расскажут о предыдущих превращениях Будды, об уважаемых в индуизме и буддизме женских персонажах и о буддийском монахе, который пал жертвой клеветы, перевоплотился ужасным чудовищем, а затем стал защитником Благородного учения.

"Барви Хелловіну"

Когда: 30 октября

Во сколько: 20:00

Где: BARVY, улица Мечникова, 3

Стоимость: 500 грн

Задавать тон вечеринке будут команды КОЛО и WHITE NIGHTS FESTIVAL KYIV, а расставлять акценты на ней WEIZMAN, VOTUMA и O.Z.O. Самые яркие краски вечера принесет итальянский диджей FEDELE.

Хвостатый Хэллоуин

Когда: 31 октября

Во сколько: 12:00-18:00

Где: ВДНХ

Стоимость: бесплатно

Хвостатый Halloween организовывает приют для животных «Сириус». Это будет бесплатный фестиваль, на которой посетители смогут выбрать котика и забрать себе домой.

УхТыКакой HALLOWEEN. Квартирник

Когда: 30 октября

Во сколько: 18:00

Где: Театр Серого Кота / GreyCat.Studio, ул. Нижнеюрковская, 31

Стоимость: 250 грн

Вас ждет самая страшная локация, где будет царить настоящая атмосфера Хэллоуина. Одевайтесь, Заряжайтесь, гримируйтесь, развлекайтесь. Для вас будут выступать крутые и качественные участники и конечно же свободный микрофон.

HALLOWEEN PARTY для детей и подростков (от 8 до 13 лет)

Когда: 30 октября

Во сколько: 17:00-18:30

Где: Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6

Стоимость: 380 грн

Всех гостей ждут вкусные кровавые коктейли. Главные ведущие устроят веселые конкурсы, зажигательные танцы и подарят тематические сувениры каждому. Все дети получат не только эмоции, но и маленькие подарочки от компании Family Quest. На протяжении всей вечеринки родители могут находиться вместе с детьми и делать памятные фото и видео.

Днепр

Вампирская вечеринка в ресторане

Когда: 30 октября в 19:00.

Где: улица Набережная Заводская, 82Д (картинг-центр Garage).

Сколько стоит: 500 гривен за одного взрослого человека.

Для гостей мероприятия приготовили шоу-программу с музыкой и караоке, детскую анимационную программу, оригинальную подачу блюд, яркую тематическую фотозону и розыгрыш подарков.

Игра в охоту на зомби в парке Зеленый Гай

Когда: 29, 30 и 31 октября с 17:00 до 22:00.

Где: улица Холодноярская, 25 (нижняя часть парка Зеленый Гай).

Сколько стоит: 500 гривен за билет для одного человека.

В парке Зеленый Гай к Хэллоуину временно установили новый аттракцион в стиле зомби-апокалипсиса. Там нужно садиться на специально оборудованный автобус и 12 минут ехать на нем по тому месту, которое якобы захватили зомби. В салоне транспортного средства будут лежать пейнтбольные пистолеты со светящимися в темноте шариками, которыми нужно стрелять во внезапно возникающую на пути нечисть. Мероприятие проводится на свежем воздухе, потому карантинные ограничения "красной зоны" там не действуют. Ограничений по возрасту также нет, однако совсем маленькие дети – до 7 лет – могут играть лишь в сопровождении взрослых.

Halloween в Потемкинском дворце

Когда: 30 и 31 октября, начало мероприятия (на выбор) в 15:00 или в 17:00.

Сколько стоит: 250 гривен экскурсия стоит для взрослого человека, 180 гривен – для ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Где: около Потемкинского дворца (иными словам дворца студентов ДНУ) в парке Шевченко.

Хэллоуин в этом году также будет проводиться в стенах старинного Потемкинского дворца. Это будет настоящий бал темных сил, веселых перевоплощений и "ужасно прекрасных" встреч.

Карнавал в стиле водной нечисти на каяках

Когда: 31 октября с 05:00 до 11:00.

Где: предварительно в районе Набережной Победы, 1Д (возле каякинг-центра SUP Station).

Сколько стоит: 666 гривен для одного человека.

Это будет выход в плавание на каяках и с факелами по реке Днепр. Состоится он в утренних сумерках, когда на улице еще должны быть туман стаи черных птиц. Рядом будет плыть яхта Святая Анна в образе корабля-призрака – Летучего Голландца – с пиратской командой на борту. После встречи рассвета все участники заплыва будут высаживаться на остров, где "чудо-кок" приготовит им на костре магическую похлебку, способную приносить удачу и исполнять желания. Карантинные ограничения там не работают. На мероприятии будет дресс-код. Нужно быть в костюме водной нечисти (водяных, кикимор), включая пиратов, или рыбаков.

Львов

СПЕКТАКЛЬ "МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА"

Где: Первый украинский театр для детей и юношества, улица Академика Гнатюка, 11

Когда: 31 октября, начало в 12.00

Цена: 40 – 65 гривен

Первый украинский театр для детей и юношества покажет спектакль "Маленькая Баба-Яга", согласно украинской мифологии, является родоначальницей всех ведьм мира.

НОЧЬ УЖАСОВ В "ПЛАНЕТЕ КИНО"

Где: "Планета кино" в ТРЦ "Форум Львов", улица Под Дубом, 7Б

Когда: 30 октября, начало в 21.30

Цена: 240 гривен

Почитатели ужасов смогут отметить Хэллоуин в кинотеатре, для них подготовили невероятно жуткие ночные сеансы. Только для посетителей от 18 лет! В программе: детективный триллер-слэшер "Крик. Кровавая месть", новый хоррор от легендарного Джеймса Вана, создавшего "Пилу", "Астрал" и "Заклятие" — "Воплощение зла", а также кинолента "Хэллоуин убивает".

DRUM & BASS HALLOWEENУ! FESTREPUBLIC

Где: !FESTrepublic, улица Старознесенская, 24-26

Когда: 30 октября, начало в 22.00

Цена: 250-300 гривен

Невероятная костюмированная вечеринка для поклонников хорошей музыки и всяческой нечисти состоится в десятом корпусе на территории !FESTrepublic. Эту ночь будут наполнять мощным саундом: Max NRG (FunkMastets); Derrick (FunkMastets, ParaDek); Тоника (FunkMastets, ParaDek); Neuromonkey (Collab, ParaDek); Dragan (Tusa Miaso); Inva (Bass:is); Vitaminka (Collab); IPPON (ParaDek); Spoon (ParaDek).

ШАМАНИКА ХЕЛЛОУИН У НОЧНОГО КЛУБА МАЛЕВИЧ

Внимание! Вечеринка только для девочек от 18 лет и юношей от 21 года.

Где: Malevich night club, проспект Чорновола, 2

Когда: 31 октября, начало в 21.00

Цена: девушки — 200 гривен, парни — 250 гривен

Еще одна мистическая вечеринка состоится во Львове в воскресенье, 31 октября, в Malewich night club. Этой ночью гостям обещают много сюрпризов и жутких неожиданностей. Для гостей в тематических костюмах вход свободный.

Одесса

НОЧЬ ТЫКВ В ГОРСАДУ

Где: Городской сад, улица Дерибасовская

Когда: 31 октября с 19:00 до 22:00

Почем: бесплатно

Карантинные ограничения: нет

Местных жителей приглашают посетить праздник как семьями, так и по одиночке. Всех гостей просят переодеться в жуткие костюмы и принести с собой самодельные тыквенные головы. "Экспонаты" выставят по периметру ротонды как особую тематическую инсталляцию. Внутрь тыкв можно ставить светодиодные свечи.

СИМФОНИЧЕСКОЕ ШОУ HALLOWEEN

Где: Театр музыкальной комедии имени Водяного, улица Пантелеймоновская, 3

Когда: 29 октября в 19:00

Почем: от 360 до 750 гривен

Карантинные ограничения: ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

На мероприятии можно будет услышать музыку из известных фильмов ужасов и кино других жанров: "Охотники за привидениями", "Семейка Адамсов", "Гарри Поттер", "Мумия", "Ван Хелсинг", "Иствикские ведьмы", "Мастер и Маргарита", "Вий", "Звонок". Дирижер – Андрей Черный.

КОСТЮМИРОВАННАЯ ВЕЧЕРИНКА В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Где: Клуб "Авантюристы", улица Дворянская, 5

Когда: 30 октября с 19:00 до 22:00 и с 23:00 до 02:00

Почем: 290 гривен (для гостей в костюме), 390 гривен (без костюма)

Карантинные ограничения: защитные маски.

Для любителей морских прогулок на теплоходе организуют костюмированную вечеринку. На борту будет работать коктейльный бар и кальянная. Судно выйдет в море дважды, каждый раз на три часа. Напитки и еду приносить с собой не разрешается. Ограничение по возрасту: 18+.

ХЭЛЛОУИН В МУЗЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ НАУКИ

Где: Музей интересной науки, проспект Шевченко, 4е

Когда: 29-31 октября

Почем: программа для дошкольников и младших классов: 250 гривен – ребенок, 200 гривен – взрослый;

Программа для старшей школы и взрослых: 350 гривен – ребенок, 250 гривен – взрослый

Карантинные ограничения: для детей – нет, для взрослых – ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

С 29 по 31 октября с 11:00 до 19:00 будут проходить шоу для детей трех-семи лет, младшеклассников и учеников старшей школы и взрослых. Детям сделают глиттер-тату, проведут мастер-класс по созданию паучка, зомби и мумии, покажут шоу "Ужасно-научные чудики", "Наука против магии" и "Лаборатория тьмы". Также будет работать экспериментарий и зона с катушками Тесла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во многих городах Украины артисты начинают отменять концерты в связи с катастрофической ситуацией с коронавирусом.