Монатик, Скрипка и другие: украинские артисты начали отменять концерты из-за тяжелой ситуации с коронавирусом

Эпидемическая ситуация в стране только ухудшается

Вслед за украинским певцом Олегом Винником, который отменил в Украине часть своих концертов из-за сложной ситуации с COVID-19, об отмене концерта во Львове и Ивано-Франковске 24 октября сообщил лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! У меня плохая новость. Концерт во Львове и Ивано-Франковске отменен из-за эпидемической ситуации в стране. Пока нет конкретной информации по дате переноса концертов. Билеты возможно вернуть через билетного-оператора. Надеемся, что ситуация улучшится в ближайшее время!", — пишет Скрипка.

Певец заявил об отмене своего концерта во Львове и Ивано-Франковске

В комментариях поклонники творчества артиста негодуют.

Недавно такой же новостью расстроил своих фанатов MONATIK. Украинский певец должен был провести сольный концерт 16 октября в Минске в "Минск Арене".

"Уважаемые гости концерта в г.Минск! В связи с ростом численности заболевших COVID-19 мы вынуждены перенести запланированное ранее шоу. О новой дате мы сообщим дополнительно", — сообщил в Инстаграме Дмитрий Монатик за 10 дней до мероприятия.

Концерт Монатика в Беларуси был отменен из-за пандемии

Напомним, что по состоянию на утро 20 октября в Украине было зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. О критической эпидемической ситуации в стране заявил председатель Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, сказав, что под крематорием в столице собралась целая очередь из катафалков. А врач Евгений Комаровский в очередной раз гневно обратился к антивакцинаторам.