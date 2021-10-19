Хэллоуин 2021: как правильно вырезать из тыквы главный символ праздника

Главный атрибут праздника хранится недолго, потому лучше если Вы вырежете ее перед праздником.

Приближается самый страшный, но в то же время и один из самых интересных праздников в году — Хэллоуин, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что в этот день вся нечисть выходит "на прогулку".

Главным атрибутом Хэллоуина является Джек-фонарь — светильник, вырезанный из тыквы, с изображением страшной рожицы и вставленной внутрь свечой.

Почему Джек-фонарь?

Это название связано с ирландской легендой про Скупого Джека — находчивого пьяницу, которому удалось перехитрить дьявола, но не совсем.

В канун Дня Всех Святых Джек пропивал свои последние деньги в баре. И этим решил воспользоваться дьявол, который в этот день он мог расхаживать среди живых. Они заключили сделку, однако Джек решил перехитрить владыку тьмы.

Когда тот превратился в монетку, Джек положил ее в карман, где лежал серебряный крест. Дьявол начал корчился от мук и просить о пощаде. Тогда Джек взял с него обещание, что он после смерти не попадет в ад. Однако и в раю для Джека места не нашлось. Тогда дьявол "подарил" Джеку кусочек адского пламени, чтобы тот мог путешествовать во тьме. А чтобы сильные ветры не задули огонь, Джек поместил его в выдолбленную репу.

Как правильно вырезать тыкву: пошаговая инструкция

Что вам понадобится

Тыква без сильных повреждений.

Прочный острый нож.

Большая ложка.

Ручка или маркер.

Как вырезать:

Срежьте верхушку тыквы. Если боитесь сделать это криво, маркером прорисуйте себе "путь". По кругу вырежьте мякоть тыквы и выньте ее — овощ должен бы пустой внутри. Нарисуйте на тыкве ту рожицу, которую хотите вырезать. По намеченным контурам вырежьте "лицо" тыквы. Поместите внутрь свечку и зажгите. Сверху можно накрыть срезанной верхушкой.

Как сделать тыкву на Хэллоуин: полезные советы

Тыкву нужно помыть и обезжирить поверхность спиртом

Выбирайте только свежие плоды.

Чтобы узор дольше не увядал, смажьте срезы вазелином.

Если плод начал увядать, положите его на несколько часов в воду.

Можно натереть тыкву изнутри корицей или ванилью, чтобы фонарь будет не только светил, но и благоухал.

Чтобы свечки горели дольше, положите их на пару часов в морозильную камеру.

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