Хелловін 2021: як правильно вирізати з гарбуза головний символ свята

Головний атрибут свята зберігається недовго, тому краще якщо Ви виріжете його перед святом.

Наближається найстрашніший, але водночас і одне з найцікавіших свят у році — Хелловін, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Вважається, що в цей день вся нечисть виходить "на прогулянку".

Головним атрибутом Хелловіна є Джек-ліхтар — світильник, вирізаний з гарбуза, з зображенням страшної пики і вставленої всередину свічкою.

Чому Джек-ліхтар?

Ця назва пов’язана з ірландською легендою про Скупого Джека — винахідливого п’яницю, якому вдалося перехитрити диявола, але не зовсім.

Напередодні Дня Всіх Святих Джек пропивав свої останні гроші в барі. І цим вирішив скористатися диявол, який в цей день він міг ходити серед живих. Вони уклали угоду, проте Джек вирішив перехитрити владику темряви.

Коли той перетворився на монетку, Джек поклав її в кишеню, де лежав срібний хрест. Диявол почав корчитися від мук і просити про помилування. Тоді Джек взяв з нього обіцянку, що він після смерті не потрапить в пекло. Однак і в раю для Джека місця не знайшлося. Тоді диявол "подарував" Джеку шматочок пекельного полум’я, щоб той міг подорожувати в темряві. А щоб сильні вітри не погасили вогонь, Джек помістив його в видовбану ріпу.

Як правильно вирізати гарбуз: покрокова інструкція

Що вам знадобиться

Гарбуз без сильних пошкоджень.

Міцний гострий ніж.

Велика ложка.

Ручка або маркер.

Як вирізати:

Зріжте верхівку гарбуза. Якщо боїтеся зробити це криво, маркером промалюйте собі "шлях". По колу виріжте мʼякуш гарбуза і вийміть його — овоч має бути порожнім усередині. Намалюйте на гарбузі ту пику, яку хочете вирізати. За наміченими контурами виріжте "лице" гарбуза. Помістіть всередину свічку і запаліть. Зверху можна накрити зрізаною верхівкою.

Як зробити гарбуз на Хелловін: корисні поради

Гарбуз потрібно помити і знежирити поверхню спиртом

Вибирайте тільки свіжі плоди.

Щоб візерунок довше не в’янув, змастіть зрізи вазеліном.

Якщо плід почав в’янути, покладіть його на кілька годин у воду.

Можна натерти гарбуз зсередини корицею або ваніллю, щоб ліхтар не тільки світив, але і пахнув.

Щоб свічки горіли довше, покладіть їх на пару годин в морозильну камеру.

Раніше, "Телеграф" писав про те, як оригінально прикрасити кімнату на Хелловін своїми руками.