Хелловін 2021: як правильно вирізати з гарбуза головний символ свята
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Головний атрибут свята зберігається недовго, тому краще якщо Ви виріжете його перед святом.
Наближається найстрашніший, але водночас і одне з найцікавіших свят у році — Хелловін, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Вважається, що в цей день вся нечисть виходить "на прогулянку".
Головним атрибутом Хелловіна є Джек-ліхтар — світильник, вирізаний з гарбуза, з зображенням страшної пики і вставленої всередину свічкою.
Чому Джек-ліхтар?
Ця назва пов’язана з ірландською легендою про Скупого Джека — винахідливого п’яницю, якому вдалося перехитрити диявола, але не зовсім.
Напередодні Дня Всіх Святих Джек пропивав свої останні гроші в барі. І цим вирішив скористатися диявол, який в цей день він міг ходити серед живих. Вони уклали угоду, проте Джек вирішив перехитрити владику темряви.
Коли той перетворився на монетку, Джек поклав її в кишеню, де лежав срібний хрест. Диявол почав корчитися від мук і просити про помилування. Тоді Джек взяв з нього обіцянку, що він після смерті не потрапить в пекло. Однак і в раю для Джека місця не знайшлося. Тоді диявол "подарував" Джеку шматочок пекельного полум’я, щоб той міг подорожувати в темряві. А щоб сильні вітри не погасили вогонь, Джек помістив його в видовбану ріпу.
Як правильно вирізати гарбуз: покрокова інструкція
Що вам знадобиться
- Гарбуз без сильних пошкоджень.
- Міцний гострий ніж.
- Велика ложка.
- Ручка або маркер.
Як вирізати:
- Зріжте верхівку гарбуза. Якщо боїтеся зробити це криво, маркером промалюйте собі "шлях".
- По колу виріжте мʼякуш гарбуза і вийміть його — овоч має бути порожнім усередині.
- Намалюйте на гарбузі ту пику, яку хочете вирізати.
- За наміченими контурами виріжте "лице" гарбуза.
- Помістіть всередину свічку і запаліть.
- Зверху можна накрити зрізаною верхівкою.
Як зробити гарбуз на Хелловін: корисні поради
- Вибирайте тільки свіжі плоди.
- Щоб візерунок довше не в’янув, змастіть зрізи вазеліном.
- Якщо плід почав в’янути, покладіть його на кілька годин у воду.
- Можна натерти гарбуз зсередини корицею або ваніллю, щоб ліхтар не тільки світив, але і пахнув.
- Щоб свічки горіли довше, покладіть їх на пару годин в морозильну камеру.
Раніше, "Телеграф" писав про те, як оригінально прикрасити кімнату на Хелловін своїми руками.
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