Вакцинация — не панацея. Эпидемиолог призвала к жесткому локдауну в Украине

Медик напомнила, что коронавирус весьма изменчив, а потому может не реагировать на вакцину

В Украине следует ввести полноценный локдаун со всеми ограничениями, как в первую весну после начала пандемии, а не "привилегии для вакцинированных".

Такое мнение прозвучало в эфире радио "НВ" от эпидемиолога, доктора медицинских наук, главного специалиста Минздрава по специальности "Эпидемиология" Натальи Виноград.

Специалистка напомнила, что все вакцины против "короны", используемые в мире, являются экспериментальными. Они "не успевают" за мутирующим вирусом, а поэтому не могут оформить полноценной защиты для человека. Об этом свидетельствует вспышка заболеваемости и среди вакцинированных людей во многих странах, в том числе Израиле и Великобритании.

Эпидемиолог Наталья Виноград

"Вакцинация является очень важной, но она, в связи с изменчивостью вирусом, не решила вопрос, на который мы так рассчитывали — чтобы разработать популяционный иммунитет. И сейчас, в этой ситуации, мы должны были бы с сентября ввести нормальные, полноценные карантинные ограничения", — отметила Наталья Виноград.

По ее словам, лучше всего Украина справилась с пандемией в первую весну, когда закрыла большинство общественных сфер на жесткий локдаун. Используемый же сейчас принцип "плюшек" для вакцинированных не может помочь победить новый всплеск заболеваемости.

"Никто в мире не идет на принцип "допуск по вакцинации", а все идут по "допуску по антигену". Есть он у тебя? Заходи! Здесь нужно правильно расставлять приоритеты", — подчеркивает эпидемиолог.

По словам медика, вакцинация не является панацеей.

"Ограничения должны идти перед вакцинацией, — акцентирует внимания Наталья Виноград. — Много государств ввели локдаун, а потом на его фоне делали вакцинацию. Проводить же вакцинацию при такой серьезной эпидситуации, да еще и при такой организации, как у нас, попросту нельзя".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какие побочные эффекты чаще всего проявляются у людей, которые получили свою вакцину от коронавируса.