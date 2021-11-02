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Без смертей, но с анафилактическим шоком: в Минздраве озвучили побочки после вакцинации в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Большинство побочных реакций от вакцины не опасны Новость обновлена 02 ноября 2021, 14:44
Большинство побочных реакций от вакцины не опасны

Главной реакцией организма на прививку остается покраснение места укола

Украинские медики рапортуют о весьма низком количестве зафиксированных побочных эффектов в процессе массовой вакцинации населения против COVID-19. Неблагоприятные события после иммунизации (НСПИ) имеют частоту 0,1%.

Об этом информируют в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам главы департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяины Башкатовой, в Украине не зафиксировано ни единой смерти, которую бы вызвала прививка от "короны".

Впрочем, противоковидная вакцина, как и любое другое лекарство, имеет свои побочные эффекты. 

К самым тяжелым относят аллергическую реакцию, способную вызвать анафилактический шок (серьезные проблемы с дыханием и не только). Таких случаев по стране на 17 млн введенных доз вакцины зафиксировано всего 14.

Все остальные "побочки" являются более "мягкими". К тому же, их проявление характерно для любой иммунизации.

Итак, чаще всего в Украине пациенты после вакцинации жаловались на:

  • головную боль;
  • покраснение кожи в месте укола;
  • общее недомогание и слабость;
  • повышение температуры;
  • боль в мышцах (миалгию).

Такая статистика позволяет чиновникам Минздрава считать, что польза от массовой вакцинации против коронавируса на порядок выше, чем её риск.

Стоит отметить, что даже не слишком сильные "побочки" все равно не убеждают украинцев в необходимости получить прививку. "Телеграф" рассказывал, сколько украинцев и почему отказываются иммунизироваться.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Побочные эффекты #Covid-19
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