В Измаиле "ковид"-больницу охраняет Нацгвардия: в чем причина (фото)
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В больнице находятся полторы сотни пациентов с коронавирусом.
Дунайскую областную больницу в Измаиле на Одесчине с четверга охраняют нацгвардейцы. На такую меры пошли из-за того, что родственники пациентов мешали работать медикам.
Об этом сообщает Bessarabiainform.
Родственники пациентов больниц, которые принимают людей с коронавирусом, беспокоились о них и пренебрегали эпидемиологическим режимом медучреждения.
В Дунайской больнице сейчас находится 150 пациентов с коронавирусом.
Нацгвардия охраняет больницу в течение 12 часов в день — с 8 утра до 20:00. Дежурство разделили на две смены. Они будут контролировать ситуацию на въезде в учреждение, в приемном покое и по периметру здания.
На охрану объекта направили вакцинированных нацгвардейцев в средствах индивидуальной защиты.
В другом учреждении, которое также принимает больных с коронавирусом — Центральной районной больнице в Измаиле — пропускной режим и проблема встала не столь остро.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на митинге противников вакцинации от коронавируса обвинили евреев и Билла Гейтса в истреблении людей. Такую идею высказали на митинге у здания городского совета.
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