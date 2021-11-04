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В Измаиле "ковид"-больницу охраняет Нацгвардия: в чем причина (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Нацгвардия дежурит на въезде в больницу Новость обновлена 04 ноября 2021, 12:16
Нацгвардия дежурит на въезде в больницу

В больнице находятся полторы сотни пациентов с коронавирусом.

Дунайскую областную больницу в Измаиле на Одесчине с четверга охраняют нацгвардейцы. На такую меры пошли из-за того, что родственники пациентов мешали работать медикам. 

Об этом сообщает Bessarabiainform.

Родственники пациентов больниц, которые принимают людей с коронавирусом, беспокоились о них и пренебрегали эпидемиологическим режимом медучреждения. 

Нацгвардейцы обходят территорию больницы
Нацгвардейцы обходят территорию больницы
Нацгвардия дежурит перед приемным покоем
Нацгвардия дежурит перед приемным покоем

В Дунайской больнице сейчас находится 150 пациентов с коронавирусом.

Нацгвардия охраняет больницу в течение 12 часов в день — с 8 утра до 20:00. Дежурство разделили на две смены. Они будут контролировать ситуацию на въезде в учреждение, в приемном покое и по периметру здания.

На охрану объекта направили вакцинированных нацгвардейцев в средствах индивидуальной защиты.

В другом учреждении, которое также принимает больных с коронавирусом — Центральной районной больнице в Измаиле — пропускной режим и проблема встала не столь остро. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на митинге противников вакцинации от коронавируса обвинили евреев и Билла Гейтса в истреблении людей. Такую идею высказали на митинге у здания городского совета. 

Теги:
#Больница #Одесская область #Измаил #Нацгвардия
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