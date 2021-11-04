В Ізмаїлі "ковід"-лікарню охороняє Нацгвардія: у чому причина (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 284
У лікарні перебувають півтори сотні пацієнтів із коронавірусом.
Дунайську обласну лікарню в Ізмаїлі на Одещині з четверга охороняють нацгвардійці. Такі заходи пішли через те, що родичі пацієнтів заважали працювати медикам.
Про це повідомляє Bessarabiainform.
Родичі пацієнтів лікарень, які приймають людей з коронавірусом, турбувалися про них та нехтували епідеміологічним режимом медустанови.
У Дунайській лікарні зараз перебуває 150 пацієнтів із коронавірусом.
Нацгвардія охороняє лікарню протягом 12 години на день — з 8 ранку до 20:00. Чергування розділили на дві зміни. Вони контролюватимуть ситуацію на в’їзді до закладу, у приймальному покої та по периметру будівлі.
На охорону об’єкта направили вакцинованих нацгвардійців у засобах індивідуального захисту.
В іншій установі, яка також приймає хворих на коронавірус — Центральній районній лікарні в Ізмаїлі — пропускний режим і проблема постала не так гостро.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на мітингу противників вакцинації від коронавірусу звинуватили євреїв та Білла Гейтса у винищенні людей. Таку ідею висловили на мітингу біля міської ради.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-