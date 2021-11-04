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В Ізмаїлі "ковід"-лікарню охороняє Нацгвардія: у чому причина (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Нацгвардія чергує на в’їзді до лікарні Новина оновлена 04 листопада 2021, 12:16
Нацгвардія чергує на в’їзді до лікарні

У лікарні перебувають півтори сотні пацієнтів із коронавірусом.

Дунайську обласну лікарню в Ізмаїлі на Одещині з четверга охороняють нацгвардійці. Такі заходи пішли через те, що родичі пацієнтів заважали працювати медикам.

Про це повідомляє Bessarabiainform.

Родичі пацієнтів лікарень, які приймають людей з коронавірусом, турбувалися про них та нехтували епідеміологічним режимом медустанови.

Нацгвардійці обходять територію лікарні
Нацгвардійці обходять територію лікарні
Нацгвардія чергує перед прийомним покоєм
Нацгвардія чергує перед прийомним покоєм

У Дунайській лікарні зараз перебуває 150 пацієнтів із коронавірусом.

Нацгвардія охороняє лікарню протягом 12 години на день — з 8 ранку до 20:00. Чергування розділили на дві зміни. Вони контролюватимуть ситуацію на в’їзді до закладу, у приймальному покої та по периметру будівлі.

На охорону об’єкта направили вакцинованих нацгвардійців у засобах індивідуального захисту.

В іншій установі, яка також приймає хворих на коронавірус — Центральній районній лікарні в Ізмаїлі — пропускний режим і проблема постала не так гостро.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на мітингу противників вакцинації від коронавірусу звинуватили євреїв та Білла Гейтса у винищенні людей. Таку ідею висловили на мітингу біля міської ради.

Теги:
#Лікарня #Одеська область #Ізмаїл #Нацгвардія
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