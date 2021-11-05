Рус

COVID-19 в Україні не зменшує темп: скільки людей заразилися та потрапили до лікарні за цю добу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Коронавірус
Коронавірус

Лідером із захворюваності стала Дніпропетровська область.

В Україні показники захворюваності на коронавірус продовжують залишатися високими. Після фіксації чергового рекорду за кількістю нових випадків у країні на ранок п’ятниці виявили 26 488 нових випадків.

Про це повідомляє МОЗ.

За четвер зафіксували такі показники:

  • хворих – 26 488 (напередодні – 27 377 випадків)
  • госпіталізацій — 5497 (днем раніше — 5472)
  • летальних випадків — 696 (за середу — 699)
  • одужання — 13 281 (попереднього дня — 12 464 осіб)
  • вакцинація — 270 320 щеплень.

Найбільші показники щодо добової захворюваності демонструє Дніпропетровська область із 2388 хворими. Нагадаємо, вона була у лідерах та напередодні. Найменші показники у Кіровоградщини.

Коронавірусна пандемія у світі охоплює все більше країн — Україна впевнено тримається у верхній частині рейтингу країн із найбільшим рівнем смертності та заражень. При цьому вакцинацію не всі вважають за найкращий спосіб подолати хворобу. Епідеміологи заявляють про необхідність локдауну. Але у пандемії з’явився реальний шанс закінчиться — у світі запатентували перші ліки від COVID-19.

Раніше " Телеграф " писав, що на Одещині лікарню з коронавірусними пацієнтами почала охороняти Нацгварія.

Теги:
#Україна #Коронавірус #Covid-19
Гео Лерос показує середній палець
Україна
"Без штанів на роялі не грав, як Зеленський": мережа спалахнула після середнього пальця для президента у Раді
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гео Лерос показує середній палець
"Без штанів на роялі не грав, як Зеленський": мережа спалахнула після середнього пальця для президента у Раді
Дата публікації
Категорія
Ченці Києво-Печерської лаври
"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
Скандальна Третьякова прокоментувала своє покарання за радість від смерті Полякова (відео)
Дата публікації
Категорія
Марина Лазебна
У «Слузі народу» анонсують відставку ще одного міністра
Дата публікації
Категорія
Чи платитимуть українці більше через розбірки за білоруську електроенергію?
Держава та Ахметов вступили в бій через електроенергію — чи постраждають українці?