COVID-19 в Україні не зменшує темп: скільки людей заразилися та потрапили до лікарні за цю добу

Лідером із захворюваності стала Дніпропетровська область.

В Україні показники захворюваності на коронавірус продовжують залишатися високими. Після фіксації чергового рекорду за кількістю нових випадків у країні на ранок п’ятниці виявили 26 488 нових випадків.

Про це повідомляє МОЗ.

За четвер зафіксували такі показники:

хворих – 26 488 (напередодні – 27 377 випадків)

госпіталізацій — 5497 (днем раніше — 5472)

летальних випадків — 696 (за середу — 699)

одужання — 13 281 (попереднього дня — 12 464 осіб)

вакцинація — 270 320 щеплень.

Найбільші показники щодо добової захворюваності демонструє Дніпропетровська область із 2388 хворими. Нагадаємо, вона була у лідерах та напередодні. Найменші показники у Кіровоградщини.

Коронавірусна пандемія у світі охоплює все більше країн — Україна впевнено тримається у верхній частині рейтингу країн із найбільшим рівнем смертності та заражень. При цьому вакцинацію не всі вважають за найкращий спосіб подолати хворобу. Епідеміологи заявляють про необхідність локдауну. Але у пандемії з’явився реальний шанс закінчиться — у світі запатентували перші ліки від COVID-19.

Раніше " Телеграф " писав, що на Одещині лікарню з коронавірусними пацієнтами почала охороняти Нацгварія.