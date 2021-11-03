Треті в світі за смертністю від COVID-19: у чому Україна "лідирує" ще

Україна увійшла до п’яти світових антилідерів за кількістю нових випадків коронавірусу на добу

Незважаючи на те, що добова статистика з коронавірусу в Україні не стала рекордною (інфіковано 19455 осіб та 700 померли), наша країна увійшла до ТОП-5 країн із найбільшою кількістю заражених людей.

За інформацією "Коронавірус-інфо" — офіційного Телеграм-каналу МОЗ, за кількістю нових випадків COVID-19 у світі 3 листопада Україна посіла п’яте місце. Що ж до антирейтингу Європи, то тут ми піднялися ще вище — на третє місце, поступившись "першістю" лише Росії та Великобританії.

Що ж до смертності, то тут ситуація ще гірша: у світі Україна опинилася на третьому місці за кількістю летальних випадків за добу та на другому — серед країн Європи.

До речі, в ЄС, де вакциновано понад 70% населення, смертність у рази нижча. Наприклад, у Нідерландах — лише 18 осіб, а це майже в 40 разів менше, ніж у нас.

Україна лідирує за смертністю від ковіда у світі та ЄС

Нагадаємо, коронавірус штаму "Дельта" не тільки поширюється швидше за інші мутації, а й характерний стрімкою динамікою перебігу хвороби. Доктор Тарас Жиравецький наводить приклад зі своєї практики, коли стан ковідного пацієнта з температури 36,7 градусів погіршився до критичного.