Температура вже не показник: лікар відкрив проблему українців, які "одужують" від COVID-19

Лікар описав стрімкий перебіг коронавірусу штаму "Дельти" в українця

Коронавірус штаму "Дельта" не тільки поширюється швидше за інші мутації, а й характерний стрімкою динамікою перебігу хвороби. Доктор Тарас Жиравецький наводить приклад зі своєї практики, коли стан ковідного пацієнта з температури 36,7 градусів погіршився до критичного.

Як пише головлікар однієї з приватних клінік Львова на своїй сторінці у Телеграм, пацієнт вчасно підтвердив діагноз коронавірусу та три дні знижував температуру з 37,5.

"Температура нормалізувалася і трималася 36,7. Сатурація постійно 96-94. Задишки не було. Лікар послухав легені і не помітив проблеми. Аналіз на С-реактивний білок на п’ятий день — 3,5 (при нормі до 5), а вже на сьомий день – 55 одиниць. При цьому сатурація та температура нормальна. Спрямований на КТ легень – матове скло 50%. Направлений до стаціонару, де за кілька годин сатурація падає до 70! Лікарі борються за життя – дев’ятий день ковіду", — описує реальний приклад Жиравецький.

За його словами, коронавірус в Україні тепер важко оцінити лише за сатурацією та температурою: треба здавати аналізи.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав усі найважливіші рекомендації МОЗ та іменитих лікарів про те, що робити, а чого в жодному разі не можна в перші дні коронавірусу.