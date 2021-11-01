Температура уже не показатель: врач открыл проблему "выздоравливающих" от COVID-19 украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 241
Доктор описал стремительное течение коронавируса штамма "Дельты" у украинца
Коронавирус штамма "Дельта" не только распространяется быстрее других мутаций, но и характерен стремительной динамикой течения болезни. Доктор Тарас Жиравецкий приводит пример из своей практики, при котором состояние ковидного пациента с температуры в 36,7 градусов ухудшилось до критического.
Как пишет главврач одной из частных клиник Львова на своей странице в Телеграмм, пациент вовремя подтвердил диагноз коронавируса и три дня снижал температуру с 37,5.
"Температура нормализовалась и держалась 36,7. Сатурация постоянно 96–94. Одышки не было. Врач послушал легкие и не заметил проблемы. Анализ на С-реактивный белок на пятый день – 3,5 (при норме до 5), а уже на седьмой день – 55 единиц. При этом сатурация и температура нормальная. Направленный на КТ легких – поражение по типу матового стекла 50%. Направлен в стационар, где за несколько часов сатурация падает до 70! Врачи борются за жизнь – девятый день ковида", — описывает реальный пример Жиравецкий.
По его словам, коронавирус в Украине теперь тяжело оценить только по сатурации и температуре: нужно сдавать анализы.
Напомним, "Телеграф" собрал все самые важные рекомендации Минздрава и именитых врачей о том, что делать, а чего ни в коем случае нельзя в первые дни коронавируса.