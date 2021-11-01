Как распознать коронавирус и не попасть в больницу: ответы на 8 главных вопросов

"Телеграф" собрал все самые важные рекомендации Минздрава и именитых врачей о том, что делать, а чего ни в коем случае нельзя в первые дни коронавируса

Все больше украинцев, вакцинированных или нет, сталкиваются с симптомами коронавируса штамма "Дельта", который фиксируется в нашей стране в 100% случаев. Почувствовав первые "звоночки" недомогания — головную боль, слабость, симптомы ОРВИ, незначительное повышение температуры — в голове закрадываются мысли: коронавирус или обычная простуда? Мол, и до начала пандемии люди болели, и другие вирусы никто не отменял.

"Телеграф" расскажет о том, что нужно знать о коронавирусе, прежде чем вы сдадите ПЦР или экспресс-тест и будете в ожидании результата.

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Коронавирус или нет?

Прежде всего, нужно трезво оценить картину болезни и симптомы коронавируса, главными из которых, по информации Минздрава Украины, на сегодняшний день являются:

повышенная температура тела (37,5-38,5 и выше);

кашель;

слабость и усталость;

боли в мышцах;

осложненное дыхание;

расстройства ЖКТ.

Медики говорят, что потеря обоняния сейчас не такой характерный симптом, как во время первых двух волн, однако он также может проявиться с 3 по 5 день инфицирования.

Среди новых, нетипичных симптомов "Дельты" выделяют такие:

проблемы со слухом;

жалобы на то, что болит даже кожа;

сильная тошнота, при которой больно даже пить.

О последнем симптоме говорит заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, по словам которого тошнота при коронавирусе — опасное явление. Ведь человеку нужно много пить, а данный симптом этому препятствует.

Чем лечиться в первые дни?

Безусловно, почувствовав недомогание, человек должен сдать тест на коронавирус и в случае, если он положительный, — не паниковать. Многие хотят предотвратить развитие пневмонии и сразу же прибегают к тяжелой артиллерии — антибиотикам. Однако это пагубная ошибка: они не убивают вирусы, а действуют исключительно на бактерии. В Минздраве говорят, что антибиотики могут увеличить количество антибиотикорезистентных бактерий. И если у человека диагностировали коронавирус в легкой форме, то он должен полноценно питаться, много пить (около 3 литров в день), лечить симптомы ковида и сбивать температуру.

Витамины C, D и цинк: польза или вред?

Если не антибиотики, так витамины, да побольше — так думают другие украинцы, стараясь помочь организму в первые дни инфицирования. Впрочем, пить витамины нужно в дозировке, назначенной семейным доктором. Ведь в результате избыточной, говорит доктор Тарас Жиравецкий, возможны такие реакции:

от витамина C можно получить аллергическую сыпь на коже;

витамин D в больших дозах повышают уровень кальция в крови, что вызывает слабость, сонливость, тошноту, боли в животе, жажду, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

от чрезмерного потребления цинка может сильно тошнить.

Отметим, что ВОЗ и Министерство здравоохранения Украины не рекомендует принимать витамины в избыточном количестве при лечении коронавируса. Положительного влияния на течение болезни это не имеет.

Чем лучше сбивать температуру?

Многие доктора придерживаются мнения, что если температура у пациента превышает 37,5, то ее лучше сбить, пока она не поднялась выше и не возникли сложности.

Лучшим средством, по словам Тараса Жиравецкого, на сегодня является нимесулид (нимесил). Тем временем ибупрофен и парацетамол тоже помогают сбить температуру при COVID-19, однако их придется пить чаще и в больших дозах.

Чем лечить кашель при коронавирусе?

По словам врача-анестезиолога Ивана Черненко, который спасает людей от COVID-19 с начала пандемии, таблетки и сиропы от кашля при коронавирусе могут обернуться серьезными последствиями. Согласно рекомендациям ВОЗ, ни при ковиде, ни при пневмониях муколитики не назначают. Отхаркивающие могут понадобиться в единственном случае: у пациента идет большая продукция густой мокроты, которую он не может откашлять. А переводить сухой кашель во влажный, убежден доктор, категорически нельзя.

Что нужно делать от кашля при коронавирусе:

Много пить. Проветривать помещение — нужен влажный прохладный воздух. Рассасывать мед или пить с ним чай (есть даже в международных протоколах). Делать дыхательную гимнастику (делать глубокий спокойный вдох и через сомкнутые губы — спокойный плавный выдох. Несколько раз в день по 10-15 раз. Нормальная реакция на гимнастику при ковиде — кашель).

При сильном кашле ряду пациентов с коронавирусом нужен кислород и препарат от сухого кашля, который должен назначить только врач.

Когда делать рентген или КТ?

В первые три дня болезни эти методы диагностики, вероятно, ничего не покажут, так как изменений в легких еще не произойдет. А вот 5-10 день — это начало активной фазы болезни, которую характеризуют сильный кашель, ломота в теле, постоянный озноб. Может появиться одышка, и лучше проверить, не развивается ли пневмония.

Важно: коронавирус протекает у каждого индивидуально, и оценить реальную картину и необходимость того или иного вида диагностики может только ваш лечащий врач.

Что нужно иметь дома от коронавируса?

Список того, что нужно иметь дома на случай заболевания COVID-19, по словам Тараса Жиравецкого, выглядит так:

Аптечка с жаропонижающими Пульсоксиметр. Телефон семейного врача. Контакт медсестры, которая при необходимости может выполнить назначение врача на дому. Тонометр для тех, у кого проблемы с давлением. Глюкометр с полосками, у кого проблемы с глюкозой. Небольшой запас финансов, потому что вероятно у вас будут затраты на лечение. Контакты знакомых или родственников, которые смогут помочь с продуктами или лекарствами в случае необходимости. Внутреннее спокойствие! Телефоны волонтеров с концентраторами, которые подсказывают в комментариях или знание где взять концентратор и желательно на 10 литров.

Когда нужна госпитализация?

При коронавирусе СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и С-реактивный белок (показатель острой фазы, чувствительный индикатор повреждения тканей при воспалении) зашкаливают, а прокальцитонин (используют для оценки риска возникновения бактериальной инфекции) в норме. Эта "комбинация" свидетельствует о том, что в организме вирус, и антибиотики пить не стоит. Но если С-реактивный белок поднялся свыше 50-ти человеку нужна госпитализация, ведь цитокиновый шторм домашнему лечению практически не поддается.

Как раньше писал "Телеграф", в Минздраве напоминают, что единственным действенным способом остановить распространение болезни была и остается вакцинация. В связи с этим ведомство запустило показательную социальную рекламу.