Укр

"Можно обмануть себя, но не COVID": Минздрав запустил показательную рекламу вакцинации (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вакцинация
Вакцинация

Ролик ставит целью мотивировать людей получить прививку от коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Украины запустили социальную рекламу с призывом вакцинироваться против COVID-19.

Сюжет ролика повествует о жизни простых украинцев, которые занимаются своими повседневными делами, пока в реанимациях умирают инфицированные люди.

На видео также озвучиваются главные аргументы невакцинированных людей, среди которых молодой возраст, хороший иммунитет и банальное "меня пронесет".

"Можно обмануть себя, но не COVID. Вакцинируйся", — говорится в ролике.

Как сообщалось ранее, по состоянию на субботу, 30 октября, в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев инфицирования коронавирусом, при этом выздоровели меньше 10 тысяч человек. Также за сутки скончались 541 человек.

Наибольшее количество новых случаев болезни было обнаружено в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.

Стоит отметить, что ажиотаж наблюдается и возле пунктов вакцинации. Например, в Ивано-Франковской области в одном из таковых неожиданно закончились доступные вакцины, после этого негодующие люди заблокировали медиков и потребовали от них продолжить вакцинацию. В дело пришлось вмешиваться полицейским.

Вместе с тем огромные очереди наблюдаются даже в столице. Вполне вероятно, что это связано с переходом Киева в "красную зону" с 1 ноября.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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