Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID

Больше всего новых больных — в Днепропетровской области.

Украина третий день подряд показывает новое количество больных коронавирусом выше 26 тысяч. На утро субботы Минздрав отчитался о 26 198 подтвержденных случаях. Среди заболевших — 1643 ребенка и 379 медработников.

Статистику опубликовали на официальном сайте министерства.

госпитализировано – 5 305 человек (накануне — 5 463)

летальных исходов – 541 (днем ранее — 576)

выздоровели – 9 449 человек ( накануне — 9 784).

Еще двое суток назад количество выздоровевших превышало 10 тысяч.

Также в Минздраве отчитались об очередном рекорде вакцинации — прививки в пятницу поставили 317 209 людям, более 84,5 — получили вторую дозу. Таким образом количество полностью вакцинированных граждан превышает 7,37 млн.

Лидерами в антирейтинге заболеваемости остаются Днепропетровщина с 2280 заболевших, Одесчина с 1973 новых случаев коронавируса и Львовщина — 1880 случаев ковида за сутки.

Наименьшее количество — традиционно — на Кировоградщине — 199 заболевших за пятницу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав озвучил причины для отказа от вакцинации от коронавируса и сроки на которую они дают отсрочку от прививки.