Укр

Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
Коронавирус. Новость обновлена 30 октября 2021, 08:39
Коронавирус.

Больше всего новых больных — в Днепропетровской области.

Украина третий день подряд показывает новое количество больных коронавирусом выше 26 тысяч. На утро субботы Минздрав отчитался о 26 198 подтвержденных случаях. Среди заболевших — 1643 ребенка и 379 медработников. 

Статистику опубликовали на официальном сайте министерства. 

  • госпитализировано – 5 305 человек (накануне — 5 463)
  • летальных исходов – 541 (днем ранее — 576)
  • выздоровели – 9 449 человек ( накануне — 9 784).

Еще двое суток назад количество выздоровевших превышало 10 тысяч. 

Также в Минздраве отчитались об очередном рекорде вакцинации — прививки в пятницу поставили 317 209 людям, более 84,5 — получили вторую дозу. Таким образом количество полностью вакцинированных граждан превышает 7,37 млн. 

Лидерами в антирейтинге заболеваемости остаются Днепропетровщина с 2280 заболевших, Одесчина с 1973 новых случаев коронавируса и Львовщина — 1880 случаев ковида за сутки. 

Наименьшее количество — традиционно — на Кировоградщине — 199 заболевших за пятницу. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав озвучил причины для отказа от вакцинации от коронавируса и сроки на которую они дают отсрочку от прививки. 

Теги:
#Статистика #Министерство здравоохранения #Коронавирус #Covid-19
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Украина
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Категория
Вероятные союзники на будущих парламентских выборах
Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока
Дата публикации
Категория
Коронавирус.
Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID
Дата публикации
Категория
Адвокатом потерпевшей по делу о ДТП в Харькове стал Игорь Черняк
"Потерпевшие будут требовать максимальное наказание": адвокат дочки погибшего в ДТП с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Колоть иль не колоть - вот в чем вопрос
"Мы беременных не вакцинируем": врачи боятся брать ответственность за последствия