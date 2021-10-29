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Противопоказания к COVID-вакцинации: какую отсрочку от прививки можно получить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вакцинация может быть отложена по ряду причин. Новость обновлена 29 октября 2021, 15:45
Вакцинация может быть отложена по ряду причин.

Абсолютное противопоказание только одно — острая реакция на первую дозу, но и здесь есть нюанс.

В Минздраве опубликовали перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса и уточнили, что часть из них — временные. 

Об этом сообщает сайт Минздрава. 

Кто и как определяет наличие противопоказаний

Временное или постоянное противопоказание к вакцинации могут определить семейный и лечащий врачи. Для окончательного решения может понадобиться осмотр профильного специалиста. Если противопоказание связано с конкретной вакциной, можно привиться другой. 

Какие бывают противопоказания

К постоянным абсолютным относится всего один пункт — острая аллергическая реакция на первую дозу вакцины либо непереносимость ее компонента. В этом случае может быть рекомендована другая вакцина. 

К временным относят:

  •  острое состояние болезни с температурой выше 38 — привиться можно после выздоровления (справка выдается на 2 недели от начала болезни, 
  • лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой — вакцинация возможна через 90 дней после окончания терапии ( справка выдается на 3 мес.),
  • вакцинация от инфекционных болезней (кроме гриппа) — можно привиться спустя две недели, столько же действует справка,
  • туберкулиновая проба или анализ на заболевание — вакцинация возможна после забора и интерпретации анализов. Если ее сделать до — исследования на туберкулез нужно отложить на 28 дней. 
  • коронавирус — если человек болел COVID-19 прививку можно делать не ранее чем через 4 недели после первых симптомов (подтвержденного ПЦР) либо через три месяца. Если человек заболел между вакцинациями — не менее чем 4 недели перед введением второй дозы вакцины. Справка действует до 3 мес.

В каких случаях вакцинация возможна, но нужно быть осторожными

  • онкологические заболевания, 
  • аутоиммунные заболевания (особые условия при использовании препарата "Ритуксимаб"), 
  • иммунодефицит. 

Окончательное решение принимать нужно проконсультировавшись со специалистом.

Беременность и лактация противопоказаниями не являются, но одна из вакцин будущим мамам запрещена — CoronaVac.

Ранее "Телеграф" писал, что в США рекомендовали прививаться беременным, поскольку "интересное" положение признали фактором риска при коронавирусе

Теги:
#Коронавирус #Противопоказания #Covid-19
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