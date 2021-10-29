Кому не стоит вакцинироваться от COVID-19: обновленные противопоказания

Главным причиной, по которой невозможно получить прививку, остается аллергическая реакция

В Украине утвердили список противопоказаний, которые позволяют пациенту отказаться от вакцинации против коронавируса.

Такую информацию в личном Telegram-канале сообщил нардеп, руководитель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, в Минздраве официально обновили перечень предупреждений и противопоказаний для вакцинации. Уже вскоре не способные пройти иммунизацию люди смогут получить справку, которая подтверждает их невозможность вакцинироваться.

Всего, отметил чиновник, было определено 16 причин, ввиду наличия которых медики могут не рекомендовать человеку прививаться. Среди них:

острая аллергическая реакция на отдельные компоненты препарата;

тромбоз с тромбоцитопенией (для вакцины АstraZeneca);

миокардит и/или перикардит (для мРНК-препаратов по типу Moderna и Pfizer);

иммунодефицит (прививка делается исключительно после консультации с врачом).

Некоторые из противопоказаний могут быть временными. Если же какие-то ограничения касаются лишь определенного вида вакцин, то в таком случае пациенту порекомендуют иммунизироваться любой другой. Справки такой человек не получит.

Как же будет выглядеть документ, подтверждающий невозможность привиться, станет известно уже в начале ноября. Пока внешний вид справки проходит в Минздраве финальные корректировки и согласования.

По словам Радуцкого, данные о пациентах, которым противопоказано делать прививки против "короны", будут наравне с вакцинированными внесены в электронную базу. Справку, как и ковид-сертификат, обещают сделать доступной для "Дії".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, к какому неожиданному открытию пришли ученые, исследовавшие результативность вакцинации против коронавируса.