Беременность - фактор риска при коронавирусе: новое исследование
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Женщины в ожидании ребенка чаще попадают в отделения интенсивной терапии и под аппарат ИВЛ.
COVID у беременных на 76% увеличивает риск развития преэклампсии и на 59% — риск преждевременных родов. Таковы результаты нового исследования в США.
Об этом сообщает Scientificamerican.
Согласно данным исследования беременность — один из факторов риска при коронавирусе. У беременных в пять раз больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии и в 22 раза больше шансов умереть. Ученые изучили течение болезни у 706 беременных с коронавирусом и сравнили с аналогичными показателями у здоровых женщин.
Для беременных выделили свои факторы риска тяжелой формы COVID-19:
- возраст выше 25 лет
- работа в сфере здравоохранения
- сопутствующие заболевания, включая ожирение, хронические заболевания легких, хроническую гипертензию или диабет.
Ученые из 18 стран исследовали беременных женщин здоровых и больных коронавирусом. Во время изучения материалов они также обнаружили шокирующий факт — за время пандемии в Мексике увеличилась материнская смертность почти на 60%. Этому поспособствовал не только коронавирус, но и проблемы со своевременным оказанием медуслуг.
Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове умерла молодая мать, заразившаяся коронавирусом во время беременности.
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