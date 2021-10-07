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Беременность - фактор риска при коронавирусе: новое исследование

Автор
Галина Михайлова
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Изначально беременность не считалась причиной осложнений при коронавирусе.
Изначально беременность не считалась причиной осложнений при коронавирусе.

Женщины в ожидании ребенка чаще попадают в отделения интенсивной терапии и под аппарат ИВЛ.

COVID у беременных на 76% увеличивает риск развития преэклампсии и на 59% — риск преждевременных родов. Таковы результаты нового исследования в США.

Об этом сообщает Scientificamerican.

Согласно данным исследования беременность — один из факторов риска при коронавирусе. У беременных в пять раз больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии и в 22 раза больше шансов умереть. Ученые изучили течение болезни у 706 беременных с коронавирусом и сравнили с аналогичными показателями у здоровых женщин.

Для беременных выделили свои факторы риска тяжелой формы COVID-19:

  • возраст выше 25 лет
  • работа в сфере здравоохранения
  • сопутствующие заболевания, включая ожирение, хронические заболевания легких, хроническую гипертензию или диабет.

Ученые из 18 стран исследовали беременных женщин здоровых и больных коронавирусом. Во время изучения материалов они также обнаружили шокирующий факт — за время пандемии в Мексике увеличилась материнская смертность почти на 60%. Этому поспособствовал не только коронавирус, но и проблемы со своевременным оказанием медуслуг.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове умерла молодая мать, заразившаяся коронавирусом во время беременности

Теги:
#Беременность #Коронавирус #Фактор риска #Covid-19
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