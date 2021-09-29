В Харькове от осложнений COVID-19 умерла роженица: ее спасали три недели, но сердце не выдержало

Собранные на помощь женщине средства теперь пойдут на помощь ее новорожденному сыну.

В Харькове три недели врачи боролись за жизнь роженицы, которая находилась на ИВЛ со стопроцентным поражением легких из-за инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщила в Фейсбук волонтер Наталья Попова, организовавшая сбор средств на спасение женщины, которую она представила как Елену.

"Спасибо всем кто помогал… сердце Леночки не выдержало. Вся помощь теперь будет адресована сыночку", — написала она.

Сбор средств она начала 17 сентября, когда женщину уже подключили к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что к тому времени Елена успела родить, за жизнь ее ребёнка тоже сражаются врачи.

Как ранее сообщал Укринформ, женщина проходила лечение от COVID-19 в Харьковской областной клинической больнице. После подключения к ИВЛ ее ввели в состояние медикаментозного сна.

Как сообщалось ранее, в городе Мукачево одна из пациенток местной больницы пожаловалась, что ее поселили в одну палату с больным COVID-19 человеком, хотя сама она не была инфицирована.