У Харкові від ускладнень COVID-19 померла породілля: її рятували три тижні, але серце не витримало

Зібрані на допомогу жінці кошти тепер підуть на допомогу її новонародженому сину.

У Харкові три тижні лікарі боролися за життя породіллі, яка перебувала на ШВЛ зі стовідсотковим ураженням легень через інфікування коронавірусом.

Про це повідомила в Фейсбук волонтер Наталя Попова, яка організувала збір коштів на порятунок жінки, яку вона представила як Олену.

"Спасибі всім хто допомагав ... серце Оленки не витримало. Вся допомога тепер буде адресована синочку", — написала вона.

Збір коштів вона почала 17 вересня, коли жінку вже під'єднали до апарату ШВЛ.

Відзначається, що на той час Олена встигла народити, за життя її дитини теж борються лікарі.

Як раніше повідомляв Укрінформ, жінка проходила лікування від COVID-19 в Харківській обласній клінічній лікарні. Після підключення до ШВЛ її ввели в стан медикаментозного сну.

Як повідомлялося раніше, в місті Мукачево одна з пацієнток місцевої лікарні поскаржилася, що її поселили в одну палату з хворим COVID-19 людиною, хоча сама вона не була інфікована.