Укр

Инфицированных "короной" селят вместе с другими больными в одни палаты: скандал в больнице на Закарпатье

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Пациентов с коронавирусом селят вместе с обычными Новость обновлена 25 сентября 2021, 16:22
Пациентов с коронавирусом селят вместе с обычными

В Мукачевской больнице не делают тесты на COVID-19 перед расселением в палаты.

На Закарпатье в городе Мукачево пациентку разместили в одной палате с больным коронавирусом человеком, хотя сама она инфекции не имела. Когда женщина попросила перевести ее в другую палату, то врач послала ее на чердак.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает "Закарпатье. Инфо".

По словам пациентки, она обратилась в больницу с лихорадкой. Когда ее разместили в палате, женщина узнала, что рядом лежит бабушка, больная COVID-19. Она получила положительный результат ПЦР-теста.

Тогда пациентка пошла к врачу инфекционного отделения Мукачевской больницы, где должна была проходить лечение, и попросила переселить ее в другую палату, чтобы не заразиться коронавирусом.

Однако медицинская работница резко ответила на просьбу и сказала "идти на чердак".

Пациентка рассказывает, что в местной больнице легко заразиться коронавирусом, ведь больным не делают тест на инфекцию перед тем, как разместить в палату.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после введения в Украине "желтой" карантинной зоны темпы вакцинации стали ускоряться.

Напоминаем, что за нарушение карантинных норм можно получить штраф, минимальная сумма которого составляет 34 тысячи гривен.

Теги:
#Закарпатская область #Больницы #Коронавирус #Covid-19
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