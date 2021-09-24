Как будут штрафовать за нарушение карантина в "желтой зоне"

Минимальная сумма штрафа за нарушения в сфере бизнеса и транспорта составит 34 тыс. грн.

В связи с тем, что 23 сентября вся территория Украины перешла в "желтую" зону, появился ряд новых ограничений и карантинных норм. За их нарушение украинцам придется платить штрафы.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Контролировать правила соблюдения карантинных норм будут, как и в 2020 году, работники правоохранительных органов. За невыполнение новых правил граждане Украины вынуждены будут платить штрафы. Соответствующее решение приняли для того, чтобы украинцы не игнорировали карантинные нормы и серьезно относились к ним.

Введение штрафов за нарушение санитарных и противоэпидемических требований состоялось в четверг, 23 сентября, то есть в тот же день, когда Украина перешла в "желтую" зону. Теперь в стране запрещается работа общественных заведений, где 80% работников не имеют желтых сертификатов, то есть тех, которые свидетельствуют о получении хотя бы одной дозы прививки. Также в кинотеатрах разрешается заполненность залов лишь на 50%, а в спортзалах может находиться только один человек на 10 кв. метров. В заведениях общественного питания не должно быть больше чем четыре человека за одним столиком.

В случае нарушения этих правил можно получить немалый штраф. Кроме выше названных норм, обязательных остается также ношение маски в общественных местах.

По словам главы Госпотребслужбы Олега Рубана, минимальная сумма штрафа за нарушения в сфере бизнеса и транспорта (скопление людей, отсутствие масок, дистанции) будет составлять от 34 тысяч гривен. Такая сумма установлена для того, чтобы желающих нарушать карантинные нормы было как можно меньше.

Ранее "Телеграф" сообщал о правилах работы учебных заведений после перехода Украины в "желтую" карантинную зону.