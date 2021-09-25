Более двух тысяч госпитализированных и свыше 130 смертей от коронавируса: данные по Украине за 24 сентября

Харьковская область продолжает лидировать по темпам заболеваемости

За сутки пятницы, 24 сентября, в Украине зафиксировано 8267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на восемь сотен меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в субботу, 25 сентября, утром.

Согласно информации, среди выявленных заболевших 715 детей и 157 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2035 человек;

человек; летальных случаев — 133 ;

; выздоровели — 2821 человек;

человек; протестировано методом ПЦР — 39 360 человек, методом ИФА — 10 699 человек, экспресс-тестами — 29 020 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 387 750 человек;

выздоровели — 2 243 209 человек;

летальных исходов — 55 557;

проведено ПЦР-тестов — 12 673 213.

Как сообщалось, коронавирус стремительно набирает обороты не только в Украине, но и в сопредельных государствах. Так накануне в России количество смертей от коронавирусной инфекции побило очередной рекорд.