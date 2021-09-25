Укр

Более двух тысяч госпитализированных и свыше 130 смертей от коронавируса: данные по Украине за 24 сентября

Автор
Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Количество заболевших за сутки коронавирусом в Украине исчисляется тысячами Новость обновлена 25 сентября 2021, 10:16
Количество заболевших за сутки коронавирусом в Украине исчисляется тысячами

Харьковская область продолжает лидировать по темпам заболеваемости

За сутки пятницы, 24 сентября, в Украине зафиксировано 8267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на восемь сотен меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в субботу, 25 сентября, утром.

Согласно информации, среди выявленных заболевших 715 детей и 157 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2035 человек;
  • летальных случаев — 133;
  • выздоровели — 2821 человек;
  • протестировано методом ПЦР — 39 360 человек, методом ИФА — 10 699 человек, экспресс-тестами — 29 020 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело — 2 387 750 человек;
  •  выздоровели — 2 243 209 человек;
  •  летальных исходов — 55 557;
  •  проведено ПЦР-тестов — 12 673 213.

Как сообщалось, коронавирус стремительно набирает обороты не только в Украине, но и в сопредельных государствах. Так накануне в России количество смертей от коронавирусной инфекции побило очередной рекорд.

Теги:
#Статистика #Минздрав Украины #Коронавирус #Covid-19
Магнитные бури
Lifestyle
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься
Дата публикации
Категория
В Украине становится все больше водителей с каждым годом
Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится
Дата публикации
Категория
В Норвегии больше не будут носить маски и ограничивать население карантином
Вторая страна Евросоюза вернулась к доковидной жизни: что мешает Украине
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра