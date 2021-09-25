Более двух тысяч госпитализированных и свыше 130 смертей от коронавируса: данные по Украине за 24 сентября
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Харьковская область продолжает лидировать по темпам заболеваемости
За сутки пятницы, 24 сентября, в Украине зафиксировано 8267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на восемь сотен меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в субботу, 25 сентября, утром.
Согласно информации, среди выявленных заболевших 715 детей и 157 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2035 человек;
- летальных случаев — 133;
- выздоровели — 2821 человек;
- протестировано методом ПЦР — 39 360 человек, методом ИФА — 10 699 человек, экспресс-тестами — 29 020 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 387 750 человек;
- выздоровели — 2 243 209 человек;
- летальных исходов — 55 557;
- проведено ПЦР-тестов — 12 673 213.
Как сообщалось, коронавирус стремительно набирает обороты не только в Украине, но и в сопредельных государствах. Так накануне в России количество смертей от коронавирусной инфекции побило очередной рекорд.
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