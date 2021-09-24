В Украине продолжает стремительно расти заболеваемость COVID-19: статистика за 23 сентября

Большинство новых случаев коронавируса наблюдаются в Харьковской области.

В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. За сутки четверга, 23 сентября, зафиксировали 9 058 новых случаев COVID-19. В их число входит 849 детей и 137 медицинских работников.

Об этом 24 сентября сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Всего за минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 060 человек. Умерли от COVID-19 140 людей. Побороть инфекцию смогли чуть более 2,4 тыс. граждан.

За сутки 23 сентября в Украине почти 40,6 тыс. человек сделали тесты методом ПЦР, еще чуть менее 10,6 тыс. граждан — методом ИФА. Экспресс тестами воспользовались более 31 тыс. украинцев.

Всего за время пандемии в стране заболели чуть менее 2 млн 379,5 тыс. человек. Умерли от коронавируса 55 424 граждан. Выздороветь смогли почти 2 млн 240,4 тыс. человек.

Большое количество случаев, зафиксированных 23 сентября, приходится на Харьковскую область — там за сутки заболели 948 человек. Чуть меньше в Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 сентября Украина официально перешла в "желтую" карантинную зону, поэтому изменился ряд ограничений.