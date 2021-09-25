Понад дві тисячі госпіталізованих і 133 смерті від коронавіруса: дані по Україні за 24 вересня

Харківська область продовжує лідирувати за темпами захворюваності

За добу п’ятниці, 24 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що на вісім сотень менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в суботу, 25 вересня, вранці.

Згідно з інформацією, серед виявлених заражених 715 дітей і 157 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 2035 осіб;

осіб; летальних випадків — 133;

одужали — 2821 осіб;

осіб; протестовано методом ПЛР — 39 360 осіб, методом ІФА — 10 699 осіб, експрес-тестами — 29 020 чоловік.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 387 750 осіб;

одужали — 2 243 209 осіб;

летальних випадків — 55 557;

проведено ПЛР-тестів — 12 673 213.

Як повідомлялося, коронавірус стрімко набирає обертів не тільки в Україні, але і в суміжних державах. Так напередодні в Росії кількість смертей від коронавирусної інфекції побила черговий рекорд.