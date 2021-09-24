В Україні продовжує стрімко зростати захворюваність COVID-19: статистика за 23 вересня

Більшість нових випадків коронавірусу спостерігаються у Харківській області.

В Україні продовжує стрімко рости захворюваність на коронавірус. За добу четверга, 23 вересня, зафіксували 9 058 нових випадків COVID-19. В їх число входить 849 дітей та 137 медичних працівників.

Про це 24 вересня повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у своєму Telegram-каналі.

Загалом за минулу добу до лікарень госпіталізували 2 060 осіб. Померли від COVID-19 140 людей. Побороти інфекцію змогли трохи більше ніж 2,4 тис. громадян.

За добу 23 вересня в Україні майже 40,6 тис. осіб зробили тести методом ПЛР, ще трохи менше ніж 10,6 тис. громадян — методом ІФА. Експрес тестами скористалися понад 31 тис. українців.

Загалом за час пандемії в країні захворіли трохи менше ніж 2 млн 379,5 тис. осіб. Померли від коронавірусу 55 424 громадян. Видужати змогли майже млн 240,4 тис. осіб.

Найбільше кількість випадків, зафіксованих 23 вересня, припадає на Харківську область - там за добу захворіли 948 людей. Трохи менше у Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 вересня Україна офіційно перейшла у "жовту" карантинну зону, тому змінився ряд обмежень.