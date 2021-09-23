Динамика неутешительная: Украина перешла в "желтую" зону с рекордным количеством заболевших

В Украине число COVID-заболевших с каждым днем продолжает расти.

На утро четверга, 23 сентября, во всех областях Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 — карантинный меры ужесточили.

Кроме того, заболеваемость с каждым днем продолжает расти, а динамика распространения болезни неутешительная. Так, за минувшие сутки, 22 сентября, в Украине зафиксировали 7 866 случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее — 6 754 случая.

За последнюю неделю в стране каждый день заболевали более двух тысяч украинцев.

Статистика заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю

В тоже время растет и количество тяжелых случаев болезни, за минувшие сутки в госпитализации нуждались 2 070 человек.

Всего за время пандемии в Украине на коронавирус заболели 2 370 425 человек, выздоровели 2 237 973 человека, умерли 55 284 человека.

Отметим, что в стране продолжается кампания с вакцинации. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, для для педагогов и госслужащих вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

А пока в "желтой" зоне разрешается работать тем учебным заведениям, где 80% персонала сделали хотя бы одну прививку.