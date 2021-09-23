Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
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С четверга в стране действуют карантинные ограничения
В четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" карантинную зону. Одновременно с этим, в стране зарегистрировали новый рекорд заболеваемости — за сутки вирус зафиксировали почти у 8 тысяч человек.
Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".
Отметим, что за сутки стало более чем на тысячу больше новых заболевших, и число госпитализаций остается высоким. В то же время, уже третий день подряд фиксируют более сотни летальных случаев за сутки.
На утро 23 сентября за сутки зарегистрировали:
- 7 866 новых случаев коронавируса;
- 2 070 госпитализаций;
- 123 смерти;
- 2 305 выздоровевших.
Больше всего заболевших выпало на Харьковщину, Львовщину, Донетчину, Киев и Днепропетровщину.
Напомним, что с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону, в связи с чем наложат ограничения на многие сферы жизни, — смотрите инфографику, как это будет.
Как сообщал "Телеграф", для сдерживания пандемии для части украинцев вводится обязательная вакцинация.
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