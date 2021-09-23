Укр

Украина официально перешла в "желтую" зону: что изменится с сегодняшнего дня

Автор
Валерия Куценко
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Украина официально перешла в "желтую" зону: что изменится с сегодняшнего дня Новость обновлена 23 сентября 2021, 08:51

Прежде всего остается актуальным масочный режим

С четверга, 23 сентября, в Украине вступили в силу ограничения "желтой" карантинной зоны, в связи с чем жизнь граждан несколько изменится.

"Телеграф" собрал основную информацию об этом.

Заметим, что прежде всего будут внесены изменения в работу фитнесс-центров и спортзалов, работу учебных заведений, заведений культуры, а также в проведение массовых мероприятий.

Так, с сегодняшнего дня запрещено проводить мероприятия, если на них находится более одного человека на четыре квадратных метра, а просмотры кино и театральных выступлений должны проводиться при наполовину пустом зале.

В фитнесс-клубах и спортзалах ограничения серьезнее — там не должно быть больше одного человека на 10 квадратов площади помещения.

Интересно, что все эти ограничения снимаются, если более 80% персонала и все совершеннолетние посетители имеют паспорта вакцинации.

Серьезные меры изначально хотели ввести и в отношении школ и детсадов. Все учебные заведения планировалось перевести на дистанционную работу, если там не вакцинировано более 80% персонала. Но таких заведений оказалось слишком много, потому было решено отменить это требование.

Так, 1-4 классы общеобразовательных школ, специальные учебные заведения и детсады продолжат работу (старшие классы все же могут отправить по домам).

Как сообщал "Телеграф", с 23 сентября Украина вошла в "желтую" зону и поставила новый рекорд заболеваемости коронавирусом.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19
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